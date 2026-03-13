EEUU anunció que el líder supremo iraní está “herido y desfigurado” tras una ofensiva masiva

La respuesta de Teherán no se hizo esperar. Una nueva lluvia de misiles fue detectada por los sistemas de defensa de Israel y de países del Golfo, que incluyeron a Arabia Saudita y a Emiratos Árabes. Un ataque directo contra la localidad de Zarzir, cerca de la frontera con Líbano, dejó al menos 58 heridos. Por su parte, la Guardia Revolucionaria de Irán amenazó con una represión interna "aún más fuerte" contra cualquier foco de oposición local.