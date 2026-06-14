Opinión Pensión para familiares de trabajadores esenciales fallecidos por covid-19 ANSES. La pensión está destinada para los derechohabitantes de la personada fallecida. (Imagen Web) Compartir Whatsapp Facebook X Copiar dirección URL Por María Inés Salvatierra Hace 2 Hs Seguir en Escuchar nota Tu navegador no soporta HTML5 audio Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores. Temas TucumánCoronavirusAdministración Nacional de la Seguridad Social Anses Tamaño texto Comentarios NOTICIAS RELACIONADAS Prestaciones no contributivas: un aspecto poco conocido que puede afectar a toda la familia