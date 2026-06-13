El mito del agua caliente para quemar grasa: qué beneficios reales tiene y cuáles son solo creencias populares

Hay una movida de sofisticación líquida en la actualidad. Bebidas energizantes, combinaciones casi con rigor científico de frutas, verduras y cítricos, los líquidos de rehidratación para después de la actividad deportiva; tantas opciones. Dan resultado, pero quizás lo más revolucionario tenga que ver con lo más simple. Además de simple, es aburrido y barato: el mejor cuidado para hidratarnos es un vaso de agua caliente. En los últimos meses, varios influencers usaron sus redes para catapultar los beneficios de la práctica que aseguran, ellos mismos emplean.