La costumbre ancestral de los graffitis: un viajante indio en Egipto hace 2.000 años

La traducción del nombre del viajero se refiere a un herrero o artesano, lo que sugiere que eran comerciantes de alto nivel o artesanos especializados integrados en las rutas comerciales del Mar Rojo. Korran dejó sus inscripciones bien altas en el muro de las cuevas. Por ejemplo, una de sus inscripciones en la tumba de Ramses IX la dejó a unos 5 o 6 metros de altura, sobre la entrada. ¿Cikai Korran se habrá imaginado que su vandalismo, sus garabatos, duraría lo suficiente como para que adquiriera valor arqueológico?