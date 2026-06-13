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La costumbre ancestral de los graffitis: un viajante indio en Egipto hace 2.000 años

Los arqueólogos hallaron las marcas en ocho tumbas. El hallazgo plantea una relectura de lo que hoy llamamos vandalismo.

TESTIMONIO. Uno de las intervenciones que hizo Cikai Korran.
TESTIMONIO. Uno de las intervenciones que hizo Cikai Korran.
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Arqueólogos revelaron en Chennai que un viajero indio llamado Cikai Korran dejó grafitis en tumbas del Valle de los Reyes, en Egipto, hace unos 2.000 años.
  • Escritas en tamil antiguo en ocho tumbas a gran altura, las firmas de Korran servían como registro de paso y revelan las primeras rutas comerciales entre la India y Egipto.
  • El hallazgo resignifica el vandalismo actual como un valioso registro histórico que permite a los arqueólogos reconstruir rutas globales no documentadas formalmente.
Resumen generado con IA

Los investigadores presentaron los hallazgos en una conferencia reciente que se llevó a cabo en Chennai, India. Los registros arqueológicos sugieren que ya hace 2.000 años atrás algún turista hizo inscripciones en tumbas del Valle de los Reyes, en Egipto. El vándalo se llamaba Cikai Korran que dejó decenas de inscripciones en varias tumbas y en ocho de ellas escribió su nombre. No es descabellado pensar que fue el primero en hacer graffitis. 

La palabra "graffiti" proviene del italiano graffiare (rayar). Históricamente, no se trataba de pintar, sino de incidir sobre una superficie. Las inscripciones de Korran estaban escritas en tamil antiguo, una lengua de la India, precisa el sitio Gizmodo. Aparte de dar indicios de lo antigua que es la costumbre de pintar nombres o dibujos en cualquier pared, los hallazgos también amplían los conocimientos de las antiguas conexiones entre India y Egipto.

Nueva reputación

La presentación de estos hallazgos plantea una relectura de lo que hoy llamamos "vandalismo". Lo que hoy vemos como una pintada ilegal en un muro, en el siglo I d. C. funcionaba como un registro de paso. Korran dejó su nombre para decir "estuve aquí", una práctica común entre viajeros de la antigüedad que hoy permite a los arqueólogos rastrear rutas comerciales globales que no figuran en los libros de historia oficiales.

La traducción del nombre del viajero se refiere a un herrero o artesano, lo que sugiere que eran comerciantes de alto nivel o artesanos especializados integrados en las rutas comerciales del Mar Rojo. Korran dejó sus inscripciones bien altas en el muro de las cuevas. Por ejemplo, una de sus inscripciones en la tumba de Ramses IX la dejó a unos 5 o 6 metros de altura, sobre la entrada. ¿Cikai Korran se habrá imaginado que su vandalismo, sus garabatos, duraría lo suficiente como para que adquiriera valor arqueológico?

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