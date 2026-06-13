Cómo funciona la balanza de bioimpedancia que puede identificar diabetes tipo 2 sin estudios invasivos

La balanza de bio-escaneo o de bioimpedancia es mucho más que un aparato para calcular el peso. Su función de escaneo cambió la medicina preventiva. Muchas personas tienen un peso normal según el Índice de Masa Corporal, pero el parámetro no distingue entre 100 kilos de músculo y 100 de grasa. El bio-escaneo transparenta porque permite ver qué hay bajo la piel sin necesidad de procedimientos invasivos. Así, puede detectar una obesidad oculta por un porcentaje de grasa peligrosamente alto, permitiendo prevenir enfermedades cardiovasculares antes de que el peso sea un problema visible.