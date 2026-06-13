Por qué tu mascota se comporta mal en el veterinario: la ciencia detrás del miedo a las agujas y las mesas frías

Por eso es de gran ayuda que quienes están a cargo de un animal sepan controlarse porque le evitarán otro desafío que deben vencer. También se enfrentan al aire que está saturado de feromonas de alarma. La sala de espera tiene una gran cantidad de ellas porque quedan flotando. Es un indicio silencioso que al animal le dice: "¡corré!". En las veterinarias, los difusores de feromonas sintéticas que emiten señales químicas de calma para limpiar el ambiente son cada vez más usados.