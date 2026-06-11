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Fin de semana largo: por qué este 15 de junio es feriado y qué prócer argentino se conmemora

La fecha dará lugar a un fin de semana largo y recuerda a uno de los héroes clave de la independencia.

Fin de semana largo: el motivo del feriado nacional del 15 de junio
Fin de semana largo: el motivo del feriado nacional del 15 de junio
Por Mercedes Mosca Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Argentina tendrá un fin de semana largo del 13 al 15 de junio al trasladarse el feriado nacional que conmemora el paso a la inmortalidad de Martín Miguel de Güemes.
  • Güemes, héroe de la independencia y líder de la Guerra Gaucha en Salta, falleció el 17 de junio de 1821, pero el feriado se trasladó para fomentar un receso de tres días.
  • Este descanso impulsa el turismo y precede al Día de la Bandera el 20 de junio, consolidando un mes clave para la conmemoración de próceres de la emancipación nacional.
Resumen generado con IA

Junio tendrá uno de los fines de semana largos más esperados del mes gracias al feriado nacional que se trasladó al lunes 15. La medida permitirá disfrutar de tres días consecutivos de descanso, desde el sábado 13 hasta el lunes 15 de junio.

Trasladan un feriado y habrá un nuevo fin de semana largo en junio 2026: cuándo será

Trasladan un feriado y habrá un nuevo fin de semana largo en junio 2026: cuándo será

La fecha recuerda a una de las figuras fundamentales de la historia argentina y del proceso que condujo a la independencia del país. Aunque la conmemoración corresponde originalmente al 17 de junio, el calendario oficial dispuso su traslado para conformar un fin de semana extendido.

¿Qué se recuerda el feriado del 15 de junio?

El feriado nacional está dedicado al Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes, uno de los principales líderes de la lucha independentista en el norte argentino.

El feriado nacional está dedicado al Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes El feriado nacional está dedicado al Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes

Nacido en la provincia de Salta en 1785, Güemes tuvo un papel decisivo durante la Guerra de la Independencia. Su figura quedó asociada a la denominada Guerra Gaucha, una estrategia militar basada en acciones de guerrilla que permitió contener los avances de las fuerzas realistas en la región norte del territorio.

Su liderazgo trascendió el ámbito militar. También ejerció como gobernador de Salta durante seis años, respaldado por el apoyo popular de la provincia.

Además, mantuvo una estrecha relación con otros protagonistas de la independencia argentina, entre ellos el general José de San Martín y Manuel Belgrano, con quienes compartió el objetivo de consolidar la emancipación del dominio español.

La fecha de homenaje coincide con el aniversario de su fallecimiento. Güemes murió el 17 de junio de 1821 en la Cañada de la Horqueta, luego de permanecer varios días herido tras sufrir un ataque de tropas realistas. Décadas más tarde, en 2006, fue reconocido oficialmente como Héroe Nacional mediante una ley del Congreso.

Cuándo será el próximo feriado de junio

El calendario de junio incluye otra fecha patria pocos días después. El sábado 20 de junio se conmemorará el Día de la Bandera, una jornada inamovible dedicada al Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano.

Belgrano fue una de las figuras más destacadas de la Revolución de Mayo y de la lucha por la independencia. Su legado quedó marcado por la creación de la bandera argentina, símbolo nacional que cada año es homenajeado en todo el país.

De esta manera, junio reúne dos fechas históricas que recuerdan a protagonistas esenciales de la construcción de la Nación argentina y de su proceso emancipador.

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