La guerra en Medio Oriente será un conflicto extenso, que “destruirá la economía mundial”

La guerra iniciada el 28 de febrero con el ataque de Estados Unidos e Israel que mató al líder supremo iraní ha sumido a Medio Oriente y al mercado petrolero en el caos. El cierre de facto del estrecho de Ormuz y los ataques iraníes a las monarquías petroleras del Golfo dispararon el precio del crudo, que rozó los 120 dólares esta semana, antes de bajar.