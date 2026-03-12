Secciones
Mundo

La guerra en Medio Oriente será un conflicto extenso, que “destruirá la economía mundial”

Irán advierte que está dispuesto a resistir ataques de Israel y Estados Unidos y la presión de Europa, sin importar las consecuencias.

La guerra en Medio Oriente será un conflicto extenso, que “destruirá la economía mundial”
Hace 4 Hs

TEHERÁN, Irán.- Irán atacó varios buques en el estrecho de Ormuz, clave para el transporte de petróleo, y aseguró que está preparado para una guerra larga que “destruirá” la economía mundial. Poco después, el presidente estadounidense, Donald Trump, insistió en que el conflicto terminará “pronto” y que “prácticamente no queda nada por atacar en Irán”, cuya población lleva 13 días bajo las bombas.

En Teherán, los residentes “se están acostumbrando a vivir a pesar de todo y a adaptarse, lo mejor que pueden, a esta situación”, dijo un vecino. “Hemos puesto nuestra fe en Dios. Por ahora, hay comida en las tiendas”, señaló con resignación Mahvash, de 70 años.

La guerra iniciada el 28 de febrero con el ataque de Estados Unidos e Israel que mató al líder supremo iraní ha sumido a Medio Oriente y al mercado petrolero en el caos. El cierre de facto del estrecho de Ormuz y los ataques iraníes a las monarquías petroleras del Golfo dispararon el precio del crudo, que rozó los 120 dólares esta semana, antes de bajar.

La guerra en Medio Oriente será un conflicto extenso, que “destruirá la economía mundial”

En un intento de aliar las subidas de precios, la Agencia Internacional de Energía anunció que sus países liberarán 400 millones de barriles de petróleo de sus reservas estratégicas.

Estados Unidos e Israel “deben considerar la posibilidad de que se vean envueltos en una guerra de desgaste a largo plazo que destruirá toda la economía estadounidense y la economía mundial”, declaró Ali Fadavi, asesor del comandante en jefe de los Guardianes de la Revolución.

“Satanás en persona”

Lejos de buscar acercamientos, las dificultades de Irán con Estados Unidos e Israel se acumulan.

Ayer, un alto asesor militar del líder supremo iraní Mojtaba Jamenei arremetió contra Trump, en declaraciones a la televisión estatal y lo cubrió de insultos.

“Trump es el presidente estadounidense más corrupto y estúpido”, dijo Yahya Rahim Safavi. “Es Satanás en persona”, enfatizó

El portaaviones francés Charles de Gaulle se dirige a la guerra con Irán

El portaaviones francés Charles de Gaulle se dirige a la guerra con Irán

También reiteró las amenazas de Irán de destruir a Israel, que combate contra la república islámica junto a Estados Unidos.

El ejército de Irán prometió ayer lanzar ataques contra objetivos económicos estadounidenses e israelíes en Medio Oriente, después de bombardeos contra una entidad financiera iraní.

“El enemigo nos ha dado vía libre para atacar centros económicos y bancos pertenecientes a Estados Unidos y al régimen sionista”, afirmó el mando central de las fuerzas armadas iraníes. Medios iraníes informaron que ataques estadounidenses e israelíes alcanzaron durante un banco en Teherán, y mataron a un número no especificado de empleados.

Irán también amenazó a los “centros económicos y bancos” que considere vinculados a los intereses estadounidenses e israelíes, lo que ha llevado al banco Citi o la consultoría Deloitte a evacuar sus oficinas en Dubái.

Irán no jugaría el Mundial 2026: el gobierno aseguró que “no hay condiciones para participar”

Irán no jugaría el Mundial 2026: el gobierno aseguró que “no hay condiciones para participar”

Todas las miradas siguen puestas en el estrecho de Ormuz, por donde pasa el 20 % del crudo y del gas natural licuado mundial.

Irán atacó un portacontenedores con bandera de Liberia y un granelero tailandés que entraron al estrecho tras ignorar las advertencias. La marina de Omán rescató a 20 tripulantes y otros tres siguen desaparecidos.

Los analistas creen que el cierre prolongado del estrecho, por donde también circulan un tercio de los fertilizantes para la producción mundial de alimentos, tendría un efecto devastador en la economía global.

Temas Guerra en Medio Oriente Estados Unidos de AméricaIránIsraelDonald Trump
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Trump evalúa “todas las opciones” para contener el precio del petróleo tras la ofensiva militar en Irán

Trump evalúa “todas las opciones” para contener el precio del petróleo tras la ofensiva militar en Irán

Estados Unidos atacó 16 barcos iraníes que colocaban minas en el Estrecho de Ormuz

Estados Unidos atacó 16 barcos iraníes que colocaban minas en el Estrecho de Ormuz

Lo más popular
Según una encuesta, seis de cada 10 asalariados argentinos saltea comidas por dificultades económicas
1

Según una encuesta, seis de cada 10 asalariados argentinos saltea comidas por dificultades económicas

Incendio en Yerba Buena: una vivienda sufrió pérdidas totales
2

Incendio en Yerba Buena: una vivienda sufrió pérdidas totales

Un sunset de rock llega a Tucumán con bandas en vivo, DJ y micrófono abierto
3

Un sunset de rock llega a Tucumán con bandas en vivo, DJ y micrófono abierto

Aguilares suma cursos gratuitos de programación, marketing e inglés para jóvenes y adultos
4

Aguilares suma cursos gratuitos de programación, marketing e inglés para jóvenes y adultos

Un evento gratuito reunirá a mujeres líderes tucumanas para compartir experiencias e inspiración
5

Un evento gratuito reunirá a mujeres líderes tucumanas para compartir experiencias e inspiración

Más torneos y más equipos en un fútbol argentino en tensión
6

Más torneos y más equipos en un fútbol argentino en tensión

Más Noticias
En cuatro meses llovió el 60% del promedio anual de Tucumán, alertó Osvaldo Jaldo

"En cuatro meses llovió el 60% del promedio anual de Tucumán", alertó Osvaldo Jaldo

Inundaciones en La Madrid: impactantes imágenes desde un drone muestran la magnitud del desastre

Inundaciones en La Madrid: impactantes imágenes desde un drone muestran la magnitud del desastre

La Madrid bajo el agua: el dramático momento en que rescatan a un anciano de la corriente

La Madrid bajo el agua: el dramático momento en que rescatan a un anciano de la corriente

Incendio en Yerba Buena: una vivienda sufrió pérdidas totales

Incendio en Yerba Buena: una vivienda sufrió pérdidas totales

Minetti sobre el temporal en Tucumán: “El problema es la cantidad de días con precipitaciones”

Minetti sobre el temporal en Tucumán: “El problema es la cantidad de días con precipitaciones”

Lluvias intensas en Tucumán: unas 300 familias pasaron la noche en la ruta

Lluvias intensas en Tucumán: unas 300 familias pasaron la noche en la ruta

El agua no dio tregua en el sur tucumano: hay evacuados, serios daños y clases suspendidas

El agua no dio tregua en el sur tucumano: hay evacuados, serios daños y clases suspendidas

Golfo Pérsico: el antecedente de 1990 que reaparece en el debate por el alineamiento de Milei

Golfo Pérsico: el antecedente de 1990 que reaparece en el debate por el alineamiento de Milei

Comentarios