Opinión Al mal tiempo: quizás Roque Santeiro pueda asistirnos Compartir Whatsapp Facebook X Copiar dirección URL Por Santiago Garmendia Hace 4 Hs Seguir en Escuchar nota Tu navegador no soporta HTML5 audio Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores. Tamaño texto Comentarios NOTICIAS RELACIONADAS La importancia económica de los partidos políticos y las primarias Recuerdos fotográficos: 1958. Un futuro Nobel de Literatura visita Tucumán Fuga de cerebros Ídolos y pollos fantasmas Management: ¿qué buscan los jóvenes en una empresa?