Donald Trump y el fin de la guerra con Irán: “Lo sabré cuando lo sienta en mis huesos”

En otro tramo de la entrevista, Trump introdujo un factor externo de tensión como es Rusia. Al ser consultado sobre el papel de Vladímir Putin, admitió sospechas de que Moscú podría estar colaborando con Teherán. “Creo que podría estar ayudando a Irán un poco, supongo”, lanzó el mandatario, al vincular esta supuesta asistencia a la percepción del Kremlin sobre el apoyo estadounidense a Ucrania.