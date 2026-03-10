Cortes por caídas de árboles: cuál es el estado de las rutas en Tucumán tras las intensas lluvias

Las intensas lluvias que afectan a Tucumán provocaron complicaciones en distintas rutas provinciales, con cortes temporales y sectores donde se recomienda circular con precaución. La situación se da mientras rige una alerta meteorológica para la provincia.
De acuerdo con información difundida por la Dirección Provincial de Vialidad, la situación es la siguiente:
- Ruta provincial 308, a la altura de Villa Batiruana, un árbol caído provocó la interrupción temporal del tránsito.
- Ruta provincial 334, en la zona de Los Pizarros. Allí también se reportó la caída de un árbol que obligó a interrumpir la circulación de manera momentánea.
- Ruta provincial 338, en el camino hacia Villa Nougués, se puede transitar pero con extrema precaución ya que una de las manos está cortada por la caída de un árbol.
Las autoridades recomendaron a los conductores evitar desplazamientos innecesarios y mantenerse atentos a las indicaciones viales mientras continúen las lluvias y la alerta meteorológica vigente en la provincia.