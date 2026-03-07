Secciones
“La Salud va a las Escuelas”: conocé el cronograma para hacer la Ficha Médica Escolar

El Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud Pública de la Provincia articularon acciones para llegar a las escuelas.

"La Salud va a las Escuelas": conocé el cronograma para hacer la Ficha Médica Escolar
Como viene haciéndose en cada inicio de ciclo lectivo, la Provincia dispuso recursos para que profesionales asistieran a las escuelas con nivel inicial, primario y secundario. El objetivo del programa “La Salud va a las Escuelas”, además de ofrecer atención para hacer la Ficha Médica Escolar, es conocer la situación de las instituciones educativas y poder prever diagnósticos detectando posibles problemáticas.

La Secretaría de Comunicación de Tucumán compartió este viernes el cronograma completo del programa para la semana que viene. No serán las últimas ni únicas escuelas en que la Provincia ofrezca este servicio. Según anticiparon, el proyecto plantea una visita a cada una de las instituciones públicas de la provincia para que todos los estudiantes comiencen el ciclo lectivo con un chequeo anual completo.

En qué escuelas se hará la Ficha Médica el 9, 10 y 11 de marzo

Lunes 9 de marzo - Turno mañana (de 8 a 12)

- Escuela de Nivel Inicial Bella Vista, Bella Vista

- Escuela Juan Crisóstomo Méndez (nivel inicial), Banda del -Río Salí

- Escuela Secundaria Garmendia, Garmendia

- Escuela N° 56 Bandera Argentina (nivel inicial y primario), Ranchillos

- Escuela Doctor Manuel Cossio (nivel inicial y primario), El Rodeo

- Escuela de Comercio Doctor Miguel Lillo, Yerba Buena

- Escuela Doctor Miguel Lillo (nivel inicial y primario), San Miguel de Tucumán

Lunes 9 de marzo - Turno tarde (de 14 a 18)

- Escuela de Nivel Inicial Bella Vista, Bella Vista

- Escuela Secundaria Garmendia, Garmendia

- Escuela Secundaria Doctor Manuel Cossio, El Rodeo

Martes 10 de marzo - Turno mañana (de 8 a 12)

- Escuela de Comercio Doctor Miguel Lillo, Yerba Buena

- Escuela de Nivel Inicial Barrio Néstor Kirchner, San Miguel de Tucumán

- Escuela N° 256 Provincia de Santa Fe (nivel inicial), Las Talitas

- Escuela Secundaria Villa Carmela, Yerba Buena (desde las 8.30)

- Escuela N° 49 Juan Bautista Alberdi (nivel primario), San Miguel de Tucumán

- Escuela N° 224 Luis Alberto Díaz (nivel inicial y primario), Bella Vista

- Escuela N° 85 Benito Quinquela Martín (nivel primario), Los Herrera

- Escuela Juan Crisóstomo Méndez (nivel primario), Banda del Río Salí

- Escuela N° 370 Naciones Unidas (nivel inicial y primario), Estación Aráoz

- Escuela N° 108 Pablo Rojas Paz (nivel primario), Los Pereira

- Escuela Doctor Caupolicán Molina (nivel primario), Villa María

- Escuela N° 57 Capitán Carlos María Casagrande (nivel primario), 7 de Abril

- Escuela N° 109 Antártida Argentina (nivel primario y secundario), San Miguel de Tucumán

- Escuela N° 56 Bandera Argentina (nivel primario), Ranchillos

- Escuela N° 142 Armando Andrés López (nivel primario), Árbol Solo

Miércoles 11 de marzo - Turno mañana (8 a 12)

- Escuela de Nivel Inicial N° 87 Provincia de Córdoba, Las Cejas

- Escuela Número 3 Julio Florencio Cortázar (nivel inicial y primario), Finca Mayo

- Escuela Juan Crisóstomo Méndez (nivel primario), Banda del Río Salí

- Escuela Bartolomé Mitre (nivel inicial y primario), San Miguel de Tucumán

 -Escuela Nueva Barrio Islas Malvinas (nivel inicial y primario), Yerba Buena

- Escuela N° 256 Provincia de Santa Fe (nivel primario), Las Talitas

- Escuela Secundaria San José, Yerba Buena

