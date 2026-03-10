Secciones
SociedadClima y ecología

Escaba al límite por las lluvias: el dique recibe cuatro veces más agua de la que libera

"Está erogando alrededor de 100 metros cúbicos por segundo y está ingresando un caudal de aproximadamente 400 metros cúbicos por segundo", señalaron las autoridades.

ESCABA. Abrieron las compuertas del dique y la situación es crítica. ESCABA. Abrieron las compuertas del dique y la situación es crítica.
Hace 1 Hs

Las lluvias que no cesan mantienen en alerta a las autoridades por la situación del dique La Escaba, que se encuentra cerca de su capacidad máxima. El ministro de Obras Públicas de Tucumán, Marcelo Nazur, informó que el embalse recibe un caudal muy superior al que puede erogar y que el monitoreo es permanente.

“Es una situación que estaba anunciada. Nos encontramos en La Madrid junto al ministro del Interior y estamos analizando la situación. En este momento el dique La Escaba se encuentra prácticamente al límite de su capacidad”, explicó el funcionario en diálogo telefónico.

Escaba al límite: abrieron las compuertas del dique en medio del fuerte temporal

Escaba al límite: abrieron las compuertas del dique en medio del fuerte temporal

Nazur detalló que el volumen de agua que ingresa al embalse supera ampliamente al que se libera. “El dique está erogando alrededor de 100 metros cúbicos por segundo y está ingresando un caudal de aproximadamente 400 metros cúbicos por segundo”, señaló.

“Si bien la situación está al límite, seguimos evaluando el comportamiento del embalse”, subrayó.

Según indicó, el escenario podría modificarse en las próximas horas debido a las lluvias que continúan en la cuenca que alimenta al dique. “Calculamos que cerca de las 9 de la noche podemos tener algún tipo de novedad. Estamos monitoreando permanentemente y evaluando cómo avanza la situación”, afirmó.

Evaluación permanente 

El ministro también explicó que el ingreso de agua depende del comportamiento de los ríos que desembocan en el embalse. “Estamos evaluando eso ahora. Hay que ver cómo avanza la situación y cómo impacta el agua que llega desde la cuenca”, sostuvo.

Por el momento no se dispusieron medidas específicas, aunque las autoridades mantienen la vigilancia sobre la zona. “Estamos alertando a la población porque en cualquier momento podríamos tener novedades. Seguimos monitoreando la situación”, concluyó Nazur.

Temas TucumánEl CadillalLluvias de verano 2026
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Por el temporal, el Gobierno decidió suspender las clases en todo Tucumán
1

Por el temporal, el Gobierno decidió suspender las clases en todo Tucumán

Conflicto en Medio Oriente: “Vamos a ganar la guerra”, dijo Milei
2

Conflicto en Medio Oriente: “Vamos a ganar la guerra”, dijo Milei

Sturzenegger declaró un incremento patrimonial de $970 millones y mantiene casi toda su fortuna en el exterior
3

Sturzenegger declaró un incremento patrimonial de $970 millones y mantiene casi toda su fortuna en el exterior

El pronóstico anticipa más lluvias y el descenso de la temperatura en Tucumán
4

El pronóstico anticipa más lluvias y el descenso de la temperatura en Tucumán

Desde perfumes árabes hasta iPhones: secuestran un camión con mercadería de contrabando en la ruta 9
5

Desde perfumes árabes hasta iPhones: secuestran un camión con mercadería de contrabando en la ruta 9

Defensoría del Pueblo: Ismael Karin Kanam y Viviana Di Benedetto, los adjuntos de “Tin” Fernández
6

Defensoría del Pueblo: Ismael Karin Kanam y Viviana Di Benedetto, los adjuntos de “Tin” Fernández

Más Noticias
Por el temporal, el Gobierno decidió suspender las clases en todo Tucumán hasta el viernes

Por el temporal, el Gobierno decidió suspender las clases en todo Tucumán hasta el viernes

Escaba al límite: abrieron las compuertas del dique en medio del fuerte temporal

Escaba al límite: abrieron las compuertas del dique en medio del fuerte temporal

Cortes por caídas de árboles: cuál es el estado de las rutas en Tucumán tras las intensas lluvias

Cortes por caídas de árboles: cuál es el estado de las rutas en Tucumán tras las intensas lluvias

Reseteo intestinal: los 10 conceptos más importantes de la charla del gastroenterólogo Facundo Pereyra sobre el “segundo cerebro”

Reseteo intestinal: los 10 conceptos más importantes de la charla del gastroenterólogo Facundo Pereyra sobre el “segundo cerebro”

Los pisos están rotos y por ahí entran las ratas: padres y alumnos de la Normal denuncian graves deficiencias edilicias

"Los pisos están rotos y por ahí entran las ratas": padres y alumnos de la Normal denuncian graves deficiencias edilicias

El pronóstico anticipa más lluvias y el descenso de la temperatura en Tucumán

El pronóstico anticipa más lluvias y el descenso de la temperatura en Tucumán

Horóscopo chino: los signos que deberán adaptarse a una nueva etapa, según Ludovica Squirru

Horóscopo chino: los signos que deberán adaptarse a una nueva etapa, según Ludovica Squirru

Ocho provincias amenazadas por tormentas: se renueva la alerta amarilla este martes

Ocho provincias amenazadas por tormentas: se renueva la alerta amarilla este martes

Comentarios