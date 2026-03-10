Escaba al límite por las lluvias: el dique recibe cuatro veces más agua de la que libera

Las lluvias que no cesan mantienen en alerta a las autoridades por la situación del dique La Escaba, que se encuentra cerca de su capacidad máxima. El ministro de Obras Públicas de Tucumán, Marcelo Nazur, informó que el embalse recibe un caudal muy superior al que puede erogar y que el monitoreo es permanente.
“Es una situación que estaba anunciada. Nos encontramos en La Madrid junto al ministro del Interior y estamos analizando la situación. En este momento el dique La Escaba se encuentra prácticamente al límite de su capacidad”, explicó el funcionario en diálogo telefónico.
Nazur detalló que el volumen de agua que ingresa al embalse supera ampliamente al que se libera. “El dique está erogando alrededor de 100 metros cúbicos por segundo y está ingresando un caudal de aproximadamente 400 metros cúbicos por segundo”, señaló.
“Si bien la situación está al límite, seguimos evaluando el comportamiento del embalse”, subrayó.
Según indicó, el escenario podría modificarse en las próximas horas debido a las lluvias que continúan en la cuenca que alimenta al dique. “Calculamos que cerca de las 9 de la noche podemos tener algún tipo de novedad. Estamos monitoreando permanentemente y evaluando cómo avanza la situación”, afirmó.
Evaluación permanente
El ministro también explicó que el ingreso de agua depende del comportamiento de los ríos que desembocan en el embalse. “Estamos evaluando eso ahora. Hay que ver cómo avanza la situación y cómo impacta el agua que llega desde la cuenca”, sostuvo.
Por el momento no se dispusieron medidas específicas, aunque las autoridades mantienen la vigilancia sobre la zona. “Estamos alertando a la población porque en cualquier momento podríamos tener novedades. Seguimos monitoreando la situación”, concluyó Nazur.