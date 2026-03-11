Efecto de las intensas lluvias en Tucumán: “Hay 200 escuelas sin presencialidad”, admitió Montaldo

Las intensas lluvias que se registran desde hace semanas en Tucumán impactan en el sistema educativo. Según informó la ministra de Educación, Susana Montaldo, cerca de 200 escuelas aún no pudieron retomar la presencialidad debido al mal estado de los caminos y a las dificultades de acceso a distintos establecimientos del interior provincial.
“Tenemos casi 200 escuelas que no están con clases presenciales porque tenemos que cuidar a la gente y, además, muchos caminos están intransitables”, explicó la funcionaria.
Montaldo señaló que, en la mayoría de los casos, el problema no es el estado de los edificios escolares sino la imposibilidad de llegar hasta ellos. Las precipitaciones dejaron numerosos caminos anegados y dificultan el traslado tanto de docentes como de estudiantes.
“Hay calles y caminos intransitables. El ministro de Obras Públicas nos dice que necesitan por lo menos uno o dos días de sol para poder pasar las máquinas y mejorar esos caminos que están anegados”, indicó.
La ministra también confirmó que tres escuelas funcionan actualmente como centros de evacuación para familias afectadas por las lluvias.
“Tenemos tres escuelas con evacuados: dos en Leales y una en Graneros. Son pocas familias, nunca exceden de diez personas”, precisó.
Frente a la imposibilidad de asistir a las aulas, el Ministerio de Educación dispuso que las instituciones afectadas organicen actividades pedagógicas a distancia de manera transitoria.
“Cada supervisor se comunicó con las escuelas a su cargo para organizar las clases virtuales y que la gente no vaya”, explicó Montaldo.
En pandemia
La funcionaria destacó que muchas escuelas pudieron adaptarse rápidamente a esta modalidad gracias a la experiencia adquirida durante la pandemia.
“Las escuelas quedaron mejor organizadas. En algunos casos se trabaja con plataformas y, cuando no, también hay comunicación por WhatsApp, donde se envían tareas”, señaló.
En ese sentido, sostuvo que la provincia viene realizando esfuerzos para mejorar la conectividad en distintos establecimientos educativos.
“La provincia se ha hecho cargo de muchas escuelas, colocando antenas Starlink o pagando la conectividad, aunque creemos que es un tema que también debería asumir la Nación”, remarcó.
Las lluvias también provocaron nuevos inconvenientes edilicios en algunos establecimientos que ya se encontraban en proceso de mantenimiento antes del inicio del ciclo lectivo.
“Hay lugares donde no se pudo terminar el aprestamiento, especialmente donde se estaban arreglando techos o donde cayó un árbol y rompió partes. Con la lluvia también aparecieron filtraciones nuevas”, detalló la ministra.
Según explicó, las tareas de reparación deberán avanzar una vez que mejoren las condiciones climáticas.
Y lamentó: “Este inicio de clases es muy complejo con toda esta situación climática”.