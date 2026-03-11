Secciones
SociedadEducación

Efecto de las intensas lluvias en Tucumán: “Hay 200 escuelas sin presencialidad”, admitió Montaldo

Las lluvias complicaron el inicio del año escolar.

ESPERA. La ministra indicó que las reparaciones avanzarán cuando las condiciones climáticas mejores. ESPERA. La ministra indicó que las reparaciones avanzarán cuando las condiciones climáticas mejores.
Hace 7 Hs


Las intensas lluvias que se registran desde hace semanas en Tucumán impactan en el sistema educativo. Según informó la ministra de Educación, Susana Montaldo, cerca de 200 escuelas aún no pudieron retomar la presencialidad debido al mal estado de los caminos y a las dificultades de acceso a distintos establecimientos del interior provincial.

“Tenemos casi 200 escuelas que no están con clases presenciales porque tenemos que cuidar a la gente y, además, muchos caminos están intransitables”, explicó la funcionaria.

Montaldo señaló que, en la mayoría de los casos, el problema no es el estado de los edificios escolares sino la imposibilidad de llegar hasta ellos. Las precipitaciones dejaron numerosos caminos anegados y dificultan el traslado tanto de docentes como de estudiantes.

“Hay calles y caminos intransitables. El ministro de Obras Públicas nos dice que necesitan por lo menos uno o dos días de sol para poder pasar las máquinas y mejorar esos caminos que están anegados”, indicó.

La ministra también confirmó que tres escuelas funcionan actualmente como centros de evacuación para familias afectadas por las lluvias.

“Tenemos tres escuelas con evacuados: dos en Leales y una en Graneros. Son pocas familias, nunca exceden de diez personas”, precisó.

Las lluvias ponen en alerta a Alberdi: la ciudad resiste, pero los canales están al límite

Las lluvias ponen en alerta a Alberdi: la ciudad resiste, pero los canales están al límite

Frente a la imposibilidad de asistir a las aulas, el Ministerio de Educación dispuso que las instituciones afectadas organicen actividades pedagógicas a distancia de manera transitoria.

“Cada supervisor se comunicó con las escuelas a su cargo para organizar las clases virtuales y que la gente no vaya”, explicó Montaldo.

En pandemia

La funcionaria destacó que muchas escuelas pudieron adaptarse rápidamente a esta modalidad gracias a la experiencia adquirida durante la pandemia.

“Las escuelas quedaron mejor organizadas. En algunos casos se trabaja con plataformas y, cuando no, también hay comunicación por WhatsApp, donde se envían tareas”, señaló.

En ese sentido, sostuvo que la provincia viene realizando esfuerzos para mejorar la conectividad en distintos establecimientos educativos.

“La provincia se ha hecho cargo de muchas escuelas, colocando antenas Starlink o pagando la conectividad, aunque creemos que es un tema que también debería asumir la Nación”, remarcó.

"El estado de situación es complicado": Jaldo detalló las condiciones en las zonas afectadas por las lluvias

El estado de situación es complicado: Jaldo detalló las condiciones en las zonas afectadas por las lluvias

Las lluvias también provocaron nuevos inconvenientes edilicios en algunos establecimientos que ya se encontraban en proceso de mantenimiento antes del inicio del ciclo lectivo.

“Hay lugares donde no se pudo terminar el aprestamiento, especialmente donde se estaban arreglando techos o donde cayó un árbol y rompió partes. Con la lluvia también aparecieron filtraciones nuevas”, detalló la ministra.

Según explicó, las tareas de reparación deberán avanzar una vez que mejoren las condiciones climáticas.

Y lamentó: “Este inicio de clases es muy complejo con toda esta situación climática”.

Temas TucumánWhatsAppSusana Montaldo
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Las lluvias complican el acceso a más de 30 escuelas del interior de Tucumán

Las lluvias complican el acceso a más de 30 escuelas del interior de Tucumán

“Es el comienzo del fin”: una noche de UPD con retos, remerones intervenidos y operativos policiales en Tucumán

“Es el comienzo del fin”: una noche de UPD con retos, "remerones" intervenidos y operativos policiales en Tucumán

Buscan fortalecer la educación inclusiva para estudiantes con discapacidad en escuelas y colegios de Tucumán

Buscan fortalecer la educación inclusiva para estudiantes con discapacidad en escuelas y colegios de Tucumán

El inicio de clases, el caso de la escuela Zavaleta y el debate por el estado edilicio: Cada año es una incertidumbre

El inicio de clases, el caso de la escuela Zavaleta y el debate por el estado edilicio: "Cada año es una incertidumbre"

Todos los establecimientos educativos de Tucumán tendrán más jornada escolar

Todos los establecimientos educativos de Tucumán tendrán más jornada escolar

Lo más popular
Volver a casa para apalabrar el mundo: el taller donde la literatura rompe miedos
1

Volver a casa para "apalabrar el mundo": el taller donde la literatura rompe miedos

Las lluvias complican el acceso a más de 30 escuelas del interior de Tucumán
2

Las lluvias complican el acceso a más de 30 escuelas del interior de Tucumán

Una invitación a recorrer los “Mundos íntimos” de la fotografía
3

Una invitación a recorrer los “Mundos íntimos” de la fotografía

Disparen contra Morrissey
4

Disparen contra Morrissey

Las reservas del Banco Central sufrieron una caída
5

Las reservas del Banco Central sufrieron una caída

Guerra en Medio Oriente: ataque masivo y un resistido nuevo líder en Irán
6

Guerra en Medio Oriente: ataque masivo y un resistido nuevo líder en Irán

Más Noticias
Tucumán de Gimnasia hizo historia: eliminó a Boca y está en semifinales de la Liga Argentina de vóley

Tucumán de Gimnasia hizo historia: eliminó a Boca y está en semifinales de la Liga Argentina de vóley

Defensoría del Pueblo: Ismael Karin Kanam y Viviana Di Benedetto, los adjuntos de “Tin” Fernández

Defensoría del Pueblo: Ismael Karin Kanam y Viviana Di Benedetto, los adjuntos de “Tin” Fernández

Violentó a una mujer y a su hijo para robarles la moto en la que circulaban

Violentó a una mujer y a su hijo para robarles la moto en la que circulaban

Quién es Mojtaba Jamenei, nuevo conductor del régimen iraní

Quién es Mojtaba Jamenei, nuevo conductor del régimen iraní

Guerra en Medio Oriente: ataque masivo y un resistido nuevo líder en Irán

Guerra en Medio Oriente: ataque masivo y un resistido nuevo líder en Irán

Las reservas del Banco Central sufrieron una caída

Las reservas del Banco Central sufrieron una caída

Volver a casa para apalabrar el mundo: el taller donde la literatura rompe miedos

Volver a casa para "apalabrar el mundo": el taller donde la literatura rompe miedos

Comentarios