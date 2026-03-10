Por el temporal, el Gobierno decidió suspender las clases en todo Tucumán hasta el viernes

Jaldo comentó que hay sectores en la zona sur, como La Invernada, donde cayeron más de 150 milímetros de lluvia durante el lunes. Afirmó que recibieron reportes de la gente contando que nunca habían visto un fenómeno climático de estas características. “En el sur tenemos que soportar las lluvias de Tucumán, pero también las de la vecina provincia de Catamarca, que bajan por el río San Francisco y se suman al Marapa”, alertó.