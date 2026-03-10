Por el temporal, el Gobierno decidió suspender las clases en todo Tucumán hasta el viernes
El gobernador Jaldo precisó a LA GACETA que la medida alcanza a todos los establecimientos, estatales y privados, en todas las modalidades. Dijo que se busca resguardar la integridad de alumnos, docentes, personal auxiliar y madres y padres.
“Hemos decidido la suspensión de las clases de toda la provincia de Tucumán hasta el día viernes, tanto en el sector público y privado, en todas las modalidades y en todo los niveles”. De modo contundente se expresó el gobernador Osvaldo Jaldo en diálogo con LA GACETA, durante la tarde de este martes.
El mandatario recalcó que la determinación de suspender el dictado de clases fue analizada junto a la titular de Educación, Susana Montaldo, y el Gabinete de ministros ante las inclemencias climáticas que vive la provincia. Además, remarcó que los pronósticos para los próximos días no son alentadores.
El titular del Poder Ejecutivo mencionó a este diario que estuvieron haciendo evaluaciones con sus ministros, que están recorriendo todo el territorio provincial. Explicó también que mantuvo conversaciones con la ministra de San Miguel de Tucumán, Rossana Chahla. Con esa información se tomó la determinación de ampliar a toda la provincia los alcances de la Resolución del Ministerio de Educación que, inicialmente, suspendía las clases solamente en seis departamentos del sur provincial.
Sin clases virtuales
“Dicho motivo tiene que ver primero con garantizar y preservar los niños, a los docentes, al personal auxiliar y fundamentalmente a la mamá y al papá que tiene que arriesgarse para llevar a los chicos a la escuela”, desarrolló el gobernador en una comunicación telefónica.
Consultado sobre si el dictado de clases se llevaría a cabo de manera virtual, Jaldo dejó en claro que los días se recuperarán más adelante. “Las instituciones educativas tendrán que ver con las autoridades del Ministerio cómo se recuperan los días perdidos durante el ciclo lectivo que queda. Ante semejantes inclemencias climáticas no podemos arriesgarnos, bajo ningún punto de vista”, subrayó, y dejó en claro que no habrá clases hasta el viernes.
“La cantidad de milímetros de agua que han caído puede haber dañado ediliciamente a algunas escuelas; hay que reservarlas. Hay que recomponer los caminos en el interior y es difícil trasladarse a las instituciones de la provincia cuando hay tanta agua en las calles”, mencionó Jaldo.
De todos modos, el titular del Poder Ejecutivo aclaró que las tareas de limpieza, desinfección y mantenimiento de las escuelas y los caminos se llevarán a cabo siempre y cuando el tiempo así lo permita. “La situación no es la misma en todos los departamentos; es variada. A partir de mañana miércoles veremos cuál es la situación en cada lugar”, ahondó.
Jaldo comentó que hay sectores en la zona sur, como La Invernada, donde cayeron más de 150 milímetros de lluvia durante el lunes. Afirmó que recibieron reportes de la gente contando que nunca habían visto un fenómeno climático de estas características. “En el sur tenemos que soportar las lluvias de Tucumán, pero también las de la vecina provincia de Catamarca, que bajan por el río San Francisco y se suman al Marapa”, alertó.
Primera resolución de Educación
En primera instancia, con la Resolución N° 471/5 (MEd), la cartera educativa explicó que la decisión de suspender el dictado de clases se adoptó como una medida preventiva para resguardar la integridad física de estudiantes, docentes y personal auxiliar, ante las intensas lluvias y la alerta meteorológica que afectan a la provincia, que dificultan el traslado seguro hacia los establecimientos escolares
Asimismo, la resolución establece que, pese a la suspensión de las clases, los directores de las escuelas deberán permanecer a disposición de las autoridades locales. El objetivo es facilitar el acceso a los edificios escolares en caso de que sea necesario utilizarlos como espacios de evacuación para personas afectadas por inundaciones en las zonas comprometidas, informaron desde la Casa de Gobierno.