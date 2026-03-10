La frecuencia cardíaca ideal para quemar grasa y mejorar tu entrenamiento

Entrenar no se trata solo de moverse, sino de saber a qué intensidad lo hacemos. Muchas veces, la clave para que el esfuerzo físico se traduzca en beneficios reales no está en la cantidad de horas que pasamos en el gimnasio, sino en el ritmo al que late nuestro corazón. Controlar la frecuencia cardíaca permite entender si estamos en la zona de intensidad adecuada para que el cuerpo utilice sus reservas de energía de manera eficiente.
La zona óptima para promover la utilización de grasas como combustible se sitúa, generalmente, entre el 60% y el 80% de nuestra frecuencia cardíaca máxima. Mantenerse en este rango no solo ayuda a mejorar la resistencia, sino que permite que el entrenamiento sea sostenible en el tiempo, evitando el agotamiento prematuro o el riesgo de lesiones por sobreesfuerzo.
Cómo conocer tu límite personal
Para empezar a monitorear tus entrenamientos, el primer paso es conocer tu frecuencia cardíaca máxima (FCM). Una fórmula sencilla y muy utilizada consiste en restar tu edad al número 220. Por ejemplo, si tenés 40 años, tu máximo teórico sería de 180 latidos por minuto. A partir de ese número, podés calcular los rangos para tus rutinas.
Si multiplicás ese máximo por 0,70, obtendrás el punto medio ideal para una actividad moderada. "La frecuencia cardíaca óptima para quemar grasa está entre el 60 y el 80 % de la frecuencia cardíaca máxima", señaló Sherri Gordon, autora especializada en salud al medio Health. Esta flexibilidad permite ajustar la intensidad según cómo te sientas cada día, asegurando que el cuerpo trabaje de forma rítmica.
Herramientas para el seguimiento diario
Hoy en día, la tecnología es una gran aliada. Los relojes inteligentes y las bandas de frecuencia cardíaca permiten ver en tiempo real cómo responde el corazón al ejercicio. Estos dispositivos no solo muestran los latidos, sino que guardan un registro que ayuda a comparar progresos semana a semana. Está demostrado que quienes monitorean su actividad tienden a ser más constantes.
Si no contás con un dispositivo electrónico, podés hacerlo de forma manual. Solo necesitás ubicar el pulso en la muñeca, debajo del pulgar, usando los dedos índice y medio. "Contá la cantidad de latidos que sentís en 30 segundos y luego duplica esa cifra", explicó Amy Kwan, fisioterapeuta. En reposo, lo habitual es que el corazón lata entre 60 y 100 veces por minuto.
Factores que alteran el ritmo
Es importante entender que el corazón no siempre reacciona igual. Factores como el estrés, la falta de sueño o el consumo de café pueden elevar las pulsaciones incluso antes de empezar a movernos. También influye el nivel de condición física: una persona entrenada suele tener una frecuencia cardíaca en reposo mucho más baja, ya que su corazón es más eficiente en cada bombeo.
El sexo y la edad también juegan su papel. Las mujeres, por ejemplo, suelen tener una frecuencia en reposo levemente superior a la de los hombres. Por eso, el entrenamiento debe ser personalizado. No se trata de compararse con el de al lado, sino de entender los rangos propios para obtener los mejores beneficios para la salud cardiovascular y el estado de ánimo.