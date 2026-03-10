La frecuencia cardíaca ideal para quemar grasa y mejorar tu entrenamiento

Entrenar no se trata solo de moverse, sino de saber a qué intensidad lo hacemos. Muchas veces, la clave para que el esfuerzo físico se traduzca en beneficios reales no está en la cantidad de horas que pasamos en el gimnasio, sino en el ritmo al que late nuestro corazón. Controlar la frecuencia cardíaca permite entender si estamos en la zona de intensidad adecuada para que el cuerpo utilice sus reservas de energía de manera eficiente.