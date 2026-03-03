Cuántos minutos de ejercicio al día recomienda la ciencia para potenciar la memoria

A partir de estos resultados, los especialistas concluyeron que incorporar actividad física moderada o intensa en la rutina diaria puede ser una estrategia eficaz para potenciar la memoria de un día para otro. Entre las actividades recomendadas se encuentran caminar a paso ligero, nadar, andar en bicicleta o bailar, opciones accesibles que pueden integrarse fácilmente en la vida cotidiana y contribuir al mantenimiento de la función cognitiva a lo largo del tiempo.