Cuántos minutos de ejercicio al día recomienda la ciencia para potenciar la memoria

El ejercicio físico es un aliado clave para la salud en general, pero su impacto en la función cerebral cobró relevancia en los últimos años. Mantenerse activo no solo beneficia el cuerpo, sino que también mejora la memoria, la concentración y la agilidad mental.
Ahora, un estudio reciente analizó en detalle este vínculo e identifico cuánto tiempo de actividad física es necesario para optimizar la función cognitiva.
La investigación, publicada en el International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity, reforzó la idea de que la actividad física puede potenciar el rendimiento mental a corto plazo. Según los expertos, realizar ejercicio durante un tiempo determinado mejora significativamente la memoria y la capacidad de procesamiento al día siguiente. "Si queremos fortalecer nuestra memoria para mañana, debemos actuar hoy", afirmaron los autores del estudio.
¿Cómo se realizó el estudio?
Este análisis se basó en investigaciones previas que ya sugerían un impulso cognitivo inmediato tras la actividad física. Sin embargo, los científicos querían determinar si estos efectos podían prolongarse más allá de unas pocas horas y aplicarse a situaciones de la vida cotidiana.
Para ello, se reclutaron 76 adultos sanos de entre 50 y 83 años, quienes durante ocho días utilizaron rastreadores en sus muñecas para medir su actividad física y sus patrones de sueño. Además, realizaron pruebas diseñadas para evaluar distintos aspectos de la memoria, lo que permitió establecer una relación directa entre el movimiento diario y el rendimiento cognitivo.
El enfoque del estudio permitió analizar en tiempo real cómo la actividad física impactaba en la memoria fuera de un entorno de laboratorio. Al evaluar los datos, los investigadores encontraron patrones que mostraban una relación clara entre la intensidad del ejercicio y los resultados en pruebas de memoria al día siguiente.
Las conclusiones de la investigación
Los hallazgos indicaron que realizar 30 minutos adicionales de actividad física moderada a vigorosa estaba relacionado con una mejora en la memoria de trabajo a corto plazo y una mayor capacidad para recordar eventos específicos, conocida como memoria episódica. En contraste, el ejercicio ligero, como caminar lentamente o subir escaleras, no mostró un impacto significativo en la memoria posterior.
A partir de estos resultados, los especialistas concluyeron que incorporar actividad física moderada o intensa en la rutina diaria puede ser una estrategia eficaz para potenciar la memoria de un día para otro. Entre las actividades recomendadas se encuentran caminar a paso ligero, nadar, andar en bicicleta o bailar, opciones accesibles que pueden integrarse fácilmente en la vida cotidiana y contribuir al mantenimiento de la función cognitiva a lo largo del tiempo.