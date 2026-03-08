Por qué Harvard considera al tai chi el "ejercicio perfecto" para toda la vida

El tai chi consiste en una modalidad de movimientos suaves y relajados que fomentan la fuerza, la flexibilidad y el equilibrio corporal. De acuerdo con el Congreso ACNAP, ofrece beneficios para la salud emocional, como mitigar cuadros de depresión, ansiedad y estrés. Otra importante condecoración que recibió la disciplina oriental fue en 2021, cuando la Unesco la añadió en la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad dado su impacto social y cultural a lo largo de la historia.