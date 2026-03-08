Secciones
Por qué Harvard considera al tai chi el "ejercicio perfecto" para toda la vida

La Universidad de Harvard respaldó recientemente esta actividad como el ejercicio ideal para realizar de por vida, sin que factores como la edad avanzada o la falta de condición física previa representen un obstáculo para su ejecución.

Quienes practican esta disciplina la describen como una meditación en movimiento, mientras que la comunidad médica prefiere el término "medicación en movimiento" debido a su mezcla de bajo impacto, resistencia y dominio mental. La Universidad de Harvard respaldó recientemente esta actividad como el ejercicio ideal para realizar de por vida, sin que factores como la edad avanzada o la falta de condición física previa representen un obstáculo para su ejecución.

El tai chi consiste en una modalidad de movimientos suaves y relajados que fomentan la fuerza, la flexibilidad y el equilibrio corporal. De acuerdo con el Congreso ACNAP, ofrece beneficios para la salud emocional, como mitigar cuadros de depresión, ansiedad y estrés. Otra importante condecoración que recibió la disciplina oriental fue en 2021, cuando la Unesco la añadió en la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad dado su impacto social y cultural a lo largo de la historia.

Qué es el Tai Chi

La disciplina evolucionó desde sus orígenes como arte marcial en la antigua China hasta consolidarse como una alternativa integral para ejercitar el cuerpo y la mente. Su práctica se basa en movimientos lentos y precisos que se sincronizan con una respiración profunda. La esencia del método radica en la fluidez constante, donde cada postura conecta con la siguiente sin interrupciones, manteniendo al organismo en una dinámica de movimiento perpetuo y armonioso.

El sistema propone un entrenamiento no competitivo que respeta el ritmo individual de cada uno. Lo más relevante del tai chi reside en la tríada que forman el desplazamiento corporal, la atención mental y la respiración consciente. Al eliminar las pausas entre ejercicios, se logra una experiencia de concentración absoluta que fortalece tanto la resistencia física como el equilibrio emocional.

Beneficios a corto plazo del Tai Chi

-Mejor equilibrio, fuerza y flexibilidad

-Mayor resistencia muscular

-Control de problemas respiratorios

-Aumento de la capacidad aeróbica

-Disminución del estrés

-Mejora de la movilidad articular

-Alivio del sistema nervioso

-Activación del funcionamiento intestinal

-Mejora de la circulación de la sangre

-Alivio para el insomnio y las migrañas

¿Cómo es una clase de taichí?

La sesión típica se estructura en dos fases fundamentales: una fase de preparación física y otra dedicada al aprendizaje técnico. Durante el calentamiento inicial, se ejecutan movimientos fluidos como rotaciones de hombros, inclinaciones suaves de cabeza y balanceos rítmicos. Estas acciones preliminares cumplen la función de relajar la musculatura y las articulaciones, al tiempo que inducen un estado de concentración profunda centrado en la respiración y la conciencia corporal.

Posteriormente, la instrucción se enfoca en las formas, que consisten en secuencias coreografiadas de complejidad variable. Mientras las versiones breves agrupan apenas una decena de movimientos, las formas extensas despliegan cientos de variaciones técnicas. Para quienes inician la práctica, especialmente personas mayores o con limitaciones físicas, la recomendación principal consiste en abordar secuencias cortas con desplazamientos lentos y controlados para garantizar una progresión segura y efectiva.

