Almuerzo sin harinas: cómo preparar wraps de zanahoria con solo tres ingredientes

Esta receta es sencilla, libre de carbohidratos, sin materia grasa y apta para las distintas dietas.

¿Cómo preparar wraps sin harina? ¿Cómo preparar wraps sin harina?
Hace 2 Hs

Ya sea por cuestiones de salud o por motivaciones relacionadas con el descenso de peso, muchas personas deciden reducir su ingesta de harinas, sobre todo si se trata de las blancas refinadas, debido a su bajo aporte nutricional. Aunque parezca complicado, ya que este ingrediente es uno de los componentes básicos de la alimentación, existen maneras de elaborar comidas deliciosas, sin la necesidad de recurrir a esta clase carbohidrato.

Una manera de cocinar un almuerzo sencillo, apto para celíacos e intolerantes al gluten y para quienes llevan una dieta libre de harinas, es preparando este delicioso wrap de zanahoria. Esta elaboración es libre de hidratos, sin materia grasa y un ingrediente versátil para incoporar en múltiples comidas. 

La receta de los wraps de zanahoria sin harina fue compartida por la licenciada en Nutrición, Yamila Palloni, quien publica recetas saludables en su Instagram con más de 500 mil seguidores. La preparación es sumamente sencilla y podés rellenar estos panqueques de verdura con lo que más te guste.

Receta para preparar wraps sin harinas 

Ingredientes

Para 6 unidades de 18 cm de diámetro o 4 unidades de 21 cm de diámetro:

- 2 zanahorias medianas

- 3 huevos 80 g de queso/quesillo cremoso/blando bajo en grasa rallado

- Sal, pimienta y condimentos a gusto

Para el relleno:

La nutricionista cuenta que utilizó lo que tenía en la heladera, como lechuga, tomate, queso untable y unos trocitos de pollo. Vos podés utilizar los ingredientes que más te gusten.

Preparación

1. Lavar y pelar las zanahorias, rallar con el rallador finito (debe quedar 300 g de zanahoria rallada), colocar los huevos, el queso y condimentar.

2. Mezclar de manera que quede una mezcla homogénea.

3. Calentar una sartén antiadherente con una pizca de aceite pincelada, colocar una cucharada bien colmada de la masa, y esparcir de manera homogénea formando una capa de medio cm de espesor. 

3. Bajar el fuego y tapar. Cocinar por 3 minutos.

4. Destapar, subir el fuego y esperar a que se dore la base, con ayuda de una espátula, levantar y dar vuelta.
Con el fuego fuerte, dorar del otro lado, y retirar.

5. Repetir el procedimiento con las restantes, y ¡listo! Disfrutá como más te guste.

