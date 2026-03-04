Almuerzo sin harinas: cómo preparar wraps de zanahoria con solo tres ingredientes

Ya sea por cuestiones de salud o por motivaciones relacionadas con el descenso de peso, muchas personas deciden reducir su ingesta de harinas, sobre todo si se trata de las blancas refinadas, debido a su bajo aporte nutricional. Aunque parezca complicado, ya que este ingrediente es uno de los componentes básicos de la alimentación, existen maneras de elaborar comidas deliciosas, sin la necesidad de recurrir a esta clase carbohidrato.