Secciones
SociedadSalud

¿Cuál es la clave para que el entrenamiento nocturno sea eficaz?

Elegir la noche para hacer ejercicio es cada vez más popular. Los beneficios serán múltiples y no precisamente por la acción que hará trabajar el cuerpo.

OTRA MIRADA. El refrán nada bueno oculta la noche cambia gracias al deporte. OTRA MIRADA. El refrán "nada bueno oculta la noche" cambia gracias al deporte.
Hace 2 Hs

Porque la temperatura es más baja, porque la agenda se adapta mejor, porque la ciencia lo dice… todo es justo para validar la elección de hacer fitness nocturno. Pero lo fundamental es saber si el punto máximo de motivación lo podemos conseguir en esa franja horaria del día. Siguiendo una lógica sociológica en la que de día se trabaja y a partir de la tarde es momento de darle descanso al cuerpo, la respuesta sería negativa.

Entonces ¿por qué el entrenamiento físico de noche se está haciendo tan popular que, entre otros ejemplos de ello, los gimnasios extienden sus horarios hasta estar abiertos las 24 horas? Los que fijaron la noche para hacer su rutina de ejercicios tienen un profundo conocimiento de sí mismos de modo que van en contra de "su" lógica, que cada vez es menos excepcional.

Algunas personas creen que solo pueden hacer ejercicio por las mañanas, pero nada más lejos de la verdad. Los entrenamientos por la tarde o por la noche tienen varias ventajas que deben tenerse en cuenta. Especialmente en zonas como Tucumán cuyo clima, la mayoría de los meses del año, suele ser por lo menos incómodo para el entrenamiento diurno.

Los ritmos

La ciencia nos demuestra que los músculos tienen ritmos circadianos y que la fuerza alcanza su máximo nivel al final del día. Si el día suele ser sedentario en la oficina o facultad, los músculos llegan con varias comidas encima (combustible) y menos rigidez que al despertar.

Aunque muchos creen que hacer ejercicio antes de acostarse es malo, en realidad no es así. Lo que pasa es que la intensidad debe ser moderada. Los estudios demuestran que un entrenamiento suave antes de acostarnos puede potenciar la fase REM. 

Después de un día largo, puede ser útil hacer ejercicio. El ejercicio físico provoca la liberación de endorfinas, que mejoran el estado de ánimo de forma natural. Cuando esto ocurre, se reduce la ansiedad y se promueve una sensación general de bienestar.

Cuando se hace ejercicio por las mañanas, el tiempo disponible puede ser muy limitado porque, siguiendo la línea de las estructuras sociales, hay cosas por hacer como tener que prepararse e ir al trabajo. En cambio por la tarde o noche, si se desea se puede tomar unos minutos más.

Los que se sienten cómodos con una rutina en el gimnasio encuentran ideal el horario. Más todavía con la tendencia actual de apertura de 24 horas que también es adoptada por los espacios deportivos cerrados porque los mismos usuarios y la simpatía que tienen con la franja horaria nocturna para entrenar ha llevado a la apertura constante. Los gimnasios están menos abarrotados lo que significa más oportunidades para probar y usar diferentes máquinas.

Si bien los estudios científicos establecen que entre las 16 y las 20 cuando el cuerpo tiene un “calentamiento natural” porque la temperatura interna está más alta (los músculos están más elásticos, la conducción nerviosa es más rápida y el riesgo de lesiones baja) Tucumán es la excepción. En verano, aunque el músculo rinda mejor a las 17, entrenar a esa hora con 42° es contraproducente porque el estrés térmico anula cualquier beneficio biológico. Por eso, las 20 o 21 terminan siendo el equilibrio perfecto entre rendimiento muscular y supervivencia al calor.

A lo largo del día, se puede hacer hidratación y prepararse para el entrenamiento nocturno. De este modo, al llegar la noche, el cuerpo estará bien hidratado y listo para la acción, lo que ayudará a rendir mejor. Pero lo más importante sigue siendo conocerse a uno mismo y evaluar cuándo la motivación está en su punto álgido.

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Las 10 claves de la nueva reforma laboral: indemnizaciones, período de prueba y vacaciones
1

Las 10 claves de la nueva reforma laboral: indemnizaciones, período de prueba y vacaciones

Caso Érika Álvarez: habría más personas involucradas en el crimen
2

Caso Érika Álvarez: habría más personas involucradas en el crimen

Punto por punto, qué cambia con la nueva ley que baja la edad de imputabilidad a los 14 años
3

Punto por punto, qué cambia con la nueva ley que baja la edad de imputabilidad a los 14 años

En la casa de Raúl Medina sueñan con adoptar al bebé que él rescató cerca de la ruta 302
4

En la casa de Raúl Medina sueñan con adoptar al bebé que él rescató cerca de la ruta 302

Las dudas sobre el apellido de un gran héroe tucumano
5

Las dudas sobre el apellido de un gran héroe tucumano

El Senado convirtió en ley la reforma laboral y el régimen penal juvenil
6

El Senado convirtió en ley la reforma laboral y el régimen penal juvenil

Más Noticias
Jim Carrey recibe el César de Honor y devela información poco conocida de su origen

Jim Carrey recibe el César de Honor y devela información poco conocida de su origen

Las alertas meteorológicas por vientos y tormentas avanzarán hacia principios de la semana

Las alertas meteorológicas por vientos y tormentas avanzarán hacia principios de la semana

El sábado estará marcado por el calor y la humedad en Tucumán

El sábado estará marcado por el calor y la humedad en Tucumán

Fortuna de marzo: según el horóscopo, estos tres signos tendrán más suerte con el dinero

Fortuna de marzo: según el horóscopo, estos tres signos tendrán más suerte con el dinero

Las 10 claves de la nueva reforma laboral: indemnizaciones, período de prueba y vacaciones

Las 10 claves de la nueva reforma laboral: indemnizaciones, período de prueba y vacaciones

Cuáles son las tres carreras universitarias que no hay que estudiar según la inteligencia artificial

Cuáles son las tres carreras universitarias que no hay que estudiar según la inteligencia artificial

En la casa de Raúl Medina sueñan con adoptar al bebé que él rescató cerca de la ruta 302

En la casa de Raúl Medina sueñan con adoptar al bebé que él rescató cerca de la ruta 302

Caso Érika Álvarez: habría más personas involucradas en el crimen

Caso Érika Álvarez: habría más personas involucradas en el crimen

Comentarios