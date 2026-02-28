¿Cuál es la clave para que el entrenamiento nocturno sea eficaz?

Si bien los estudios científicos establecen que entre las 16 y las 20 cuando el cuerpo tiene un “calentamiento natural” porque la temperatura interna está más alta (los músculos están más elásticos, la conducción nerviosa es más rápida y el riesgo de lesiones baja) Tucumán es la excepción. En verano, aunque el músculo rinda mejor a las 17, entrenar a esa hora con 42° es contraproducente porque el estrés térmico anula cualquier beneficio biológico. Por eso, las 20 o 21 terminan siendo el equilibrio perfecto entre rendimiento muscular y supervivencia al calor.