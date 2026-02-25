Comer este fruto seco puede reducir el colesterol y contribuir a la salud del corazón

A veces, los grandes cambios en nuestra salud no vienen de dietas extremas, sino de pequeños ajustes en lo que picamos entre horas. Una reciente investigación clínica liderada por la Universidad Estatal de Oregón puso la lupa sobre un aliado que muchos tenemos en la alacena: la almendra. Según el estudio, incorporar una porción diaria de este fruto seco no solo ayuda a reducir el colesterol LDL (el famoso colesterol "malo"), sino que también mejora la salud intestinal y aporta nutrientes clave que solemos descuidar.