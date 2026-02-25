Comer este fruto seco puede reducir el colesterol y contribuir a la salud del corazón

A veces, los grandes cambios en nuestra salud no vienen de dietas extremas, sino de pequeños ajustes en lo que picamos entre horas. Una reciente investigación clínica liderada por la Universidad Estatal de Oregón puso la lupa sobre un aliado que muchos tenemos en la alacena: la almendra. Según el estudio, incorporar una porción diaria de este fruto seco no solo ayuda a reducir el colesterol LDL (el famoso colesterol "malo"), sino que también mejora la salud intestinal y aporta nutrientes clave que solemos descuidar.
El ensayo, cuyos resultados fueron publicados en la revista Nutrition Research y recogidos por Fox News, se centró en adultos con síndrome metabólico, una condición que afecta a una gran parte de la población y aumenta el riesgo de padecer diabetes tipo 2 o enfermedades cardíacas. Durante 12 semanas, los participantes reemplazaron snacks procesados por almendras, y los resultados fueron sorprendentes.
Un cambio simple con grandes beneficios
La clave del experimento fue la sustitución. Mientras un grupo consumió galletas, el otro ingirió unos 56 gramos de almendras al día (aproximadamente 45 unidades). Al finalizar el periodo, quienes comieron los frutos secos mostraron una reducción significativa en su colesterol total y en el LDL, que es el responsable de obstruir las arterias.
"Se eligieron galletas como refrigerio de control porque son alimentos de consumo común que tienen calorías similares, pero carecen de muchos de los compuestos beneficiosos que se encuentran en los frutos secos", explicó la autora principal del estudio, Laura M. Beaver. Además del colesterol, los investigadores notaron una disminución en la circunferencia de la cintura y una mejora en los niveles de vitamina E, esencial para el funcionamiento de los nervios y músculos.
La importancia de elegir snacks naturales
Más allá del corazón, el estudio reveló que las almendras actúan positivamente en nuestro sistema digestivo. El grupo que las consumió mostró mejoras en la inflamación y en la función de la barrera intestinal, gracias al aporte de fibra, magnesio y grasas saludables. Esto es vital, ya que muchas personas con problemas metabólicos suelen tener deficiencias de estos nutrientes sin siquiera saberlo.
Aunque el estudio se realizó en personas con factores de riesgo, los expertos aseguran que los beneficios se extienden a toda la población. "Vimos mejoras en los resultados que serían beneficiosos para adultos sanos sin síndrome metabólico, como disminuciones en la circunferencia de la cintura y mejoras en el colesterol LDL y total", señaló la especialista.
Evidencia que respalda el consumo diario
Este hallazgo coincide con otro metaanálisis independiente publicado en la revista Nutrients, que revisó decenas de ensayos clínicos previos. Dicha revisión confirmó que incluso consumir una porción menor (unos 28 gramos) ya es suficiente para reducir los marcadores de riesgo cardíaco sin afectar el colesterol "bueno" (HDL). Los mayores beneficios se observaron, lógicamente, en aquellas personas que ya tenían niveles de colesterol elevados al comenzar el tratamiento.
Si bien estos estudios contaron con el apoyo de sectores vinculados a la producción de frutos secos, los especialistas coinciden en que los resultados son consistentes con décadas de evidencia científica.