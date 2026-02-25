Secciones
SociedadSalud

Comer este fruto seco puede reducir el colesterol y contribuir a la salud del corazón

Una investigación reveló que una cantidad específica de estos frutos secos puede reducir el colesterol LDL, conocido como el colesterol "malo"

Comer aproximadamente 56 gramos de almendras al día podría mejorar el colesterol y proporcionar una serie de otros beneficios metabólicos, según un nuevo estudio. (iStock/Fox News) Comer aproximadamente 56 gramos de almendras al día podría mejorar el colesterol y proporcionar una serie de otros beneficios metabólicos, según un nuevo estudio. (iStock/Fox News)
Hace 2 Hs

A veces, los grandes cambios en nuestra salud no vienen de dietas extremas, sino de pequeños ajustes en lo que picamos entre horas. Una reciente investigación clínica liderada por la Universidad Estatal de Oregón puso la lupa sobre un aliado que muchos tenemos en la alacena: la almendra. Según el estudio, incorporar una porción diaria de este fruto seco no solo ayuda a reducir el colesterol LDL (el famoso colesterol "malo"), sino que también mejora la salud intestinal y aporta nutrientes clave que solemos descuidar.

Expertos coinciden en que este es el síntoma de enfermedad cardíaca que nunca debés ignorar

Expertos coinciden en que este es el síntoma de enfermedad cardíaca que nunca debés ignorar

El ensayo, cuyos resultados fueron publicados en la revista Nutrition Research y recogidos por Fox News, se centró en adultos con síndrome metabólico, una condición que afecta a una gran parte de la población y aumenta el riesgo de padecer diabetes tipo 2 o enfermedades cardíacas. Durante 12 semanas, los participantes reemplazaron snacks procesados por almendras, y los resultados fueron sorprendentes.

Un cambio simple con grandes beneficios

La clave del experimento fue la sustitución. Mientras un grupo consumió galletas, el otro ingirió unos 56 gramos de almendras al día (aproximadamente 45 unidades). Al finalizar el periodo, quienes comieron los frutos secos mostraron una reducción significativa en su colesterol total y en el LDL, que es el responsable de obstruir las arterias.

"Se eligieron galletas como refrigerio de control porque son alimentos de consumo común que tienen calorías similares, pero carecen de muchos de los compuestos beneficiosos que se encuentran en los frutos secos", explicó la autora principal del estudio, Laura M. Beaver. Además del colesterol, los investigadores notaron una disminución en la circunferencia de la cintura y una mejora en los niveles de vitamina E, esencial para el funcionamiento de los nervios y músculos.

La importancia de elegir snacks naturales

Más allá del corazón, el estudio reveló que las almendras actúan positivamente en nuestro sistema digestivo. El grupo que las consumió mostró mejoras en la inflamación y en la función de la barrera intestinal, gracias al aporte de fibra, magnesio y grasas saludables. Esto es vital, ya que muchas personas con problemas metabólicos suelen tener deficiencias de estos nutrientes sin siquiera saberlo.

Aunque el estudio se realizó en personas con factores de riesgo, los expertos aseguran que los beneficios se extienden a toda la población. "Vimos mejoras en los resultados que serían beneficiosos para adultos sanos sin síndrome metabólico, como disminuciones en la circunferencia de la cintura y mejoras en el colesterol LDL y total", señaló la especialista.

Evidencia que respalda el consumo diario

Este hallazgo coincide con otro metaanálisis independiente publicado en la revista Nutrients, que revisó decenas de ensayos clínicos previos. Dicha revisión confirmó que incluso consumir una porción menor (unos 28 gramos) ya es suficiente para reducir los marcadores de riesgo cardíaco sin afectar el colesterol "bueno" (HDL). Los mayores beneficios se observaron, lógicamente, en aquellas personas que ya tenían niveles de colesterol elevados al comenzar el tratamiento.

Si bien estos estudios contaron con el apoyo de sectores vinculados a la producción de frutos secos, los especialistas coinciden en que los resultados son consistentes con décadas de evidencia científica. 

Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Tres infusiones naturales para limpiar las arterias y bajar el colesterol

Tres infusiones naturales para limpiar las arterias y bajar el colesterol

Aumentar músculo de forma natural: el fruto seco que destaca por su aporte energético

Aumentar músculo de forma natural: el fruto seco que destaca por su aporte energético

Este condimento puede reducir el colesterol y prevenir la diabetes

Este condimento puede reducir el colesterol y prevenir la diabetes

La salud mental no tiene edad: los adultos mayores también deben cuidarla

La salud mental no tiene edad: los adultos mayores también deben cuidarla

Cuál es la “superfruta” que ayuda a limpiar los riñones y mejorar la salud del cuerpo

Cuál es la “superfruta” que ayuda a limpiar los riñones y mejorar la salud del cuerpo

Lo más popular
Caso Érika: la ex pareja del “Militar” Sosa mencionó a 17 personas de su círculo íntimo
1

Caso Érika: la ex pareja del “Militar” Sosa mencionó a 17 personas de su círculo íntimo

Caso Érika: Justina Gordillo confirmó que “El Militar” Sosa vendía éxtasis
2

Caso Érika: Justina Gordillo confirmó que “El Militar” Sosa vendía éxtasis

Hugo Colace no seguirá como entrenador de Atlético Tucumán
3

Hugo Colace no seguirá como entrenador de Atlético Tucumán

¿Estás de acuerdo con la salida de Colace como DT de Atlético Tucumán?
4

¿Estás de acuerdo con la salida de Colace como DT de Atlético Tucumán?

Tres tucumanos fueron detenidos transportando más de 40 kilos de cocaína
5

Tres tucumanos fueron detenidos transportando más de 40 kilos de cocaína

Juri cruzó a Catalán tras los cuestionamientos por el gasto del Concejo Deliberante de San Miguel de Tucumán
6

Juri cruzó a Catalán tras los cuestionamientos por el gasto del Concejo Deliberante de San Miguel de Tucumán

Más Noticias
José Coronado arrasa en Netflix con esta película que no deja de sumar reproducciones

José Coronado arrasa en Netflix con esta película que no deja de sumar reproducciones

Caso Érika: la ex pareja del “Militar” Sosa mencionó a 17 personas de su círculo íntimo

Caso Érika: la ex pareja del “Militar” Sosa mencionó a 17 personas de su círculo íntimo

La adictiva miniserie de seis episodios que se convirtió en lo más visto de Netflix en tiempo récord

La adictiva miniserie de seis episodios que se convirtió en lo más visto de Netflix en tiempo récord

Gran Hermano: quién es Solange Abraham, la tucumana que busca su revancha 15 años después

Gran Hermano: quién es Solange Abraham, la tucumana que busca su revancha 15 años después

Horóscopo chino: los signos que cerrarán febrero con grandes cambios, según Ludovica Squirru

Horóscopo chino: los signos que cerrarán febrero con grandes cambios, según Ludovica Squirru

Tres provincias están bajo alerta amarilla: ¿cuándo llegará la tormenta?

Tres provincias están bajo alerta amarilla: ¿cuándo llegará la tormenta?

Cómo es el departamento donde vive Mirtha Legrand, a días de cumplir 99 años

Cómo es el departamento donde vive Mirtha Legrand, a días de cumplir 99 años

Hay alerta por tormentas eléctricas en 11 provincias: cómo estará el clima el fin de semana

Hay alerta por tormentas eléctricas en 11 provincias: cómo estará el clima el fin de semana

Comentarios