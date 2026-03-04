Perder peso caminando: ¿es mejor la velocidad o la cantidad de kilómetros?

No caben dudas de lo ventajoso que resulta adoptar las caminatas como parte de la rutina diaria. Además de ser un ejercicio económico, sencillo de practicar y apto para principiantes y avanzados, esta actividad demostró ser sumamente beneficiosa para la salud física y mental. Pero pueden surgir algunas incógnitas a la hora de realizarlas como el tiempo o la intensidad con que deben practicarse.
Salir a caminar activa el sistema vascular, aumenta la circulación, mejora la utilización del azúcar en sangre y ayuda a controlar la inflamación, afirma al medio Women's Health la doctora Johanna Contreras, cardióloga del Hospital del Corazón Monte Sinaí Fuster. Así también es una actividad conveniente para reducir el peso corporal y quemar calorías.
Caminar más distancia o más rápido
Pero si queremos aprovechar los beneficios de caminar, ¿cuáles son los objetivos que debemos priorizar? Muchos advierten que se deben caminar 10.000 pasos diarios, otros afirman que no es necesario alcanzar esa cifra. Mientras que algunos advierten que la importancia radica en la velocidad con la que se camina. Para la Dr. Contreras, lo conventiente sería combinar ambos, distancia y velocidad.
"Lo ideal es caminar más lejos y más deprisa", dice la Dr. Contreras. Pero no siempre es posible cumplir con esas indicaciones, ya que muchas personas no disponen de tiempo para hacer distancias largas ni energía para ir más rápido. En ese caso, resulta ventajoso conocer cuáles son los beneficios de dar prioridad a cada uno.
¿Cuáles son los beneficios de caminar más distancia?
Es conveniente resaltar que siempre, no importa la distancia, existe una velocidad mínima que debemos alcanzar para asegurarnos de que estamos entrenando lo suficiente durante cualquier caminata. En este ritmo debes sentirte desafiado y sabrás que vas lo suficientemente rápido si tu frecuencia cardíaca comienza a aumentar, aunque sea ligeramente.
Desde el medio citado indican que la mayor ventaja de caminar una distancia larga es mejorar la resistencia, es decir, tu capacidad para mantener el ejercicio sin sobrecargar el corazón, porque te acostumbras a tener la frecuencia cardiaca elevada durante mucho tiempo. Caminar durante más tiempo es clave para condicionar al corazón a seguir trabajando en un estado elevado durante periodos más largos, dice la Dr. Contreras. Y, por cierto, a medida que se envejece, caminar más lejos puede ser la mejor opción porque no es necesario elevar tanto la frecuencia cardiaca para obtener el mismo beneficio, y es posible que no se quiera exigir demasiado al corazón, señala.
Caminar una distancia más larga también significa obtener más beneficios de los que se obtienen al caminar una distancia más corta al mismo ritmo. Y, si no puedes caminar más rápido o correr, caminar más lejos también acabará compensando lo que puedes conseguir con esas actividades en menos tiempo, dice la Dra. Contreras.
¿Cuáles son los beneficios de caminar más rápido?
Caminar más rápido exige más al corazón, lo que significa que la frecuencia cardiaca aumenta aún más que si se camina a un ritmo más lento. "Caminar más rápido sin duda ayuda a estimular más la respuesta cardiovascular", señala Lauren Hannon Redler, cirujana ortopédica y médica de medicina deportiva en NewYork-Presbyterian / Columbia University Irving Medical Center. "El corazón bombea sangre por todo el cuerpo con mayor rapidez, lo que ayuda a los músculos a mejorar la forma en que utilizan el oxígeno y los hace más eficientes".
Cuanto más eleves tu frecuencia cardiaca, mejor entrenamiento será para tu corazón, lo que ayudará a aumentar tu capacidad de ejercicio, exigirá más de tu metabolismo y controlará la presión arterial, dice la Dr. Contreras. Además, al ser más exigente, puedes obtener los mismos beneficios que caminando a un ritmo más lento durante más tiempo, pudiendo incluso reducir el tiempo necesario a la mitad.
¿Qué es más conveniente para perder peso?
Respecto a qué es lo más beneficioso para perder peso, los expertos no se ponen de acuerdo. La Dra. Redler advierte que caminar despacio pero más lejos te mantiene en la zona 2 de cardio. En este rango el cuerpo utiliza la grasa como su principal fuente de combustible, aunque esto no equivale a perder grasa del cuerpo, dice Rachelle Reed, científica del ejercicio. Mientras tanto, caminar más rápido exige más de tu metabolismo y quema más calorías porque es un entrenamiento más duro, dice la Dr. Contreras. "Si la gente quiere perder peso, tiene que pensar en aumentar ese nivel de ejercicio", advierte la especialista.
Para concluir, los expertos recomiendan realizar ambas versiones de ejercicios de marcha -larga y más lenta y corta y más rápida en función de cuál se adapte mejor a tu estilo de vida en cada momento o cada día. "Ambas cosas son importantes", afirma el Dr. Redler.