Perder peso caminando: ¿es mejor la velocidad o la cantidad de kilómetros?

Desde el medio citado indican que la mayor ventaja de caminar una distancia larga es mejorar la resistencia, es decir, tu capacidad para mantener el ejercicio sin sobrecargar el corazón, porque te acostumbras a tener la frecuencia cardiaca elevada durante mucho tiempo. Caminar durante más tiempo es clave para condicionar al corazón a seguir trabajando en un estado elevado durante periodos más largos, dice la Dr. Contreras. Y, por cierto, a medida que se envejece, caminar más lejos puede ser la mejor opción porque no es necesario elevar tanto la frecuencia cardiaca para obtener el mismo beneficio, y es posible que no se quiera exigir demasiado al corazón, señala.