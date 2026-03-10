El Acuerdo Fiscal obliga a 16 municipios de Tucumán a realizar ajustes

Sin fotos oficiales

A diferencia de años anteriores, no se difundieron fotografías ni declaraciones oficiales de los jefes municipales tras la firma de los convenios. A fines de febrero se publicó en el Boletín Oficial que el 28 de enero se emitieron los Decretos N° 113/3 y N° 114/3 del Ministerio de Economía y Producción que facultaba al Gobierno a rubricar el Acuerdo Fiscal Municipal. Se precisó que firmarían Aguilares, Alderetes, Tafí Viejo, Banda del Río Salí, Bella Vista, Famaillá, Juan Bautista Alberdi, San Isidro de Lules, Monteros, Tafí del Valle y Yerba Buena. Mientras que el Acuerdo Fiscal de Asistencia Financiera sería rubricado por Graneros, La Cocha, Simoca, Trancas y Las Talitas. En tanto que San Miguel de Tucumán, Concepción y Burruyacu se mantienen fuera de todo convenio de asistencia.