El Acuerdo Fiscal obliga a 16 municipios de Tucumán a realizar ajustes

Son 16 los municipios que rubricaron acuerdos fiscales con el Poder Ejecutivo que conduce Osvaldo Jaldo en el primer semestre. Del total, 11 optaron por ceder íntegramente su coparticipación para que la Casa de Gobierno se encargue de cubrir principalmente la planilla salarial (Asistencia Fiscal Municipal). En tanto que cinco rubricaron el Acuerdo Fiscal de Asistencia Financiera, para tener “auxilios” ante déficits municipales. Sin embargo, a pesar de una inflación que se acelera, fuentes de la Provincia aseguraron que no hubo subas. “Son los mismos montos” que el año pasado -afirmaron-, lo que obliga a las administraciones locales a ajustar sus números cada mes.
La caída de la coparticipación nacional (se mencionan $44.000 millones menos para Tucumán que en el primer bimestre de 2025) y de la recaudación local atentan contra las previsiones provinciales. A eso se le suma el factor inflacionario y, ahora, los inciertos coletazos del conflicto bélico. “Es imposible ofrecer un peso más, porque no lo tenemos y porque no vamos a ofrecer nada que no podamos pagar en la planilla de sueldo”, graficó Jaldo al rubricar las paritarias con parte del sector docente. Y ese mismo criterio se aplicó en los acuerdos con los municipios.
Sin fotos oficiales
A diferencia de años anteriores, no se difundieron fotografías ni declaraciones oficiales de los jefes municipales tras la firma de los convenios. A fines de febrero se publicó en el Boletín Oficial que el 28 de enero se emitieron los Decretos N° 113/3 y N° 114/3 del Ministerio de Economía y Producción que facultaba al Gobierno a rubricar el Acuerdo Fiscal Municipal. Se precisó que firmarían Aguilares, Alderetes, Tafí Viejo, Banda del Río Salí, Bella Vista, Famaillá, Juan Bautista Alberdi, San Isidro de Lules, Monteros, Tafí del Valle y Yerba Buena. Mientras que el Acuerdo Fiscal de Asistencia Financiera sería rubricado por Graneros, La Cocha, Simoca, Trancas y Las Talitas. En tanto que San Miguel de Tucumán, Concepción y Burruyacu se mantienen fuera de todo convenio de asistencia.
No trascendieron los montos que los ministros Daniel Abad (Economía y Producción) y Darío Monteros (Interior) acordaron conjuntamente con cada jefe municipal. “Está planteado un presupuesto a la baja para los próximos seis meses”, afirmaron fuentes ligadas a municipios de la sección oeste, con un descenso de entre el 12% y el 15% respecto a 2025, dijeron. Consideraron que el escenario exigirá que los intendentes que firmaron el “Pacto Fiscal” se reacomoden dado que la inflación seguirá siendo un factor a considerar.
En el Acuerdo Fiscal Municipal, al igual que en años anteriores, se dejó asentado que las asistencias serán reintegrables, con afectación de la totalidad de los recursos que le correspondan en concepto de Coparticipación Federal (Ley N° 6.316) y del Fondo de Desarrollo del Interior (Ley N° 6.650). Se precisó también que el documento tendrá una vigencia por seis meses, y que durante ese periodo los municipios asumen el compromiso de: no tomar créditos con otros organismos nacionales o internacionales; coordinar y optimizar sus sistemas de recaudación tributaria; reducir el gasto total; no incrementar la planilla salarial; y abstenerse de iniciar acciones legales contra la Provincia y desistir de demandas anteriores.
Con autonomía
El Municipio de Concepción fue el último en salir del Acuerdo Fiscal Municipal, en 2024. El intendente Alejandro Molinuevo aseguró que apartarse del “Pacto Fiscal” favoreció al distrito que administra, ya que el goteo de recursos prácticamente se duplicó. “Estamos bien. Somos autónomos y no tenemos que rogarle nada a nadie”, dijo. Opinó que “muy bien” estarán si ganan la demanda judicial contra la Provincia para que la Legislatura trabaje en una nueva Ley de Coparticipación. Consideró que la norma vigente es vetusta e injusta en la distribución de fondos.