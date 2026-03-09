Vivir viajando: qué y dónde estudiar para ser Tripulante de Cabina en Argentina

Trabajar arriba de un avión, recorrer destinos internacionales y formar parte de una tripulación profesional es un objetivo que muchos jóvenes imaginan al terminar el secundario. Para convertirse en tripulante de Cabina de Pasajeros (TCP) o azafato azafata, también conocidos como aeromozos, no se exige una carrera universitaria. La puerta de entrada es un curso certificado y habilitado por la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC).