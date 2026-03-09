Secciones
SociedadTurismo

Vivir viajando: qué y dónde estudiar para ser Tripulante de Cabina en Argentina

No hace falta una carrera universitaria para trabajar en una aerolínea. Con un curso habilitado por la Administración Nacional de Aviación Civil y ciertos requisitos básicos, el sueño de volar puede empezar este mismo año.

TRIPULANTE DE CABINA. Entre simulacros de incendio, prácticas en avión y clases de inglés técnico, la formación para Tripulante de Cabina de Pasajeros combina seguridad, servicio y adrenalina. / PEXELS TRIPULANTE DE CABINA. Entre simulacros de incendio, prácticas en avión y clases de inglés técnico, la formación para Tripulante de Cabina de Pasajeros combina seguridad, servicio y adrenalina. / PEXELS
Hace 2 Hs

Trabajar arriba de un avión, recorrer destinos internacionales y formar parte de una tripulación profesional es un objetivo que muchos jóvenes imaginan al terminar el secundario. Para convertirse en tripulante de Cabina de Pasajeros (TCP) o azafato azafata, también conocidos como aeromozos, no se exige una carrera universitaria. La puerta de entrada es un curso certificado y habilitado por la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC).

La formación dura entre tres y 12 meses, según la institución elegida y la modalidad. Hay opciones presenciales y online, con prácticas obligatorias en simuladores y bases aéreas.

Qué se estudia en el curso de TCP

El programa sigue la normativa de la ANAC y las recomendaciones de la Organización de la Aviación Civil Internacional (OACI). Las materias apuntan a un objetivo central: garantizar la seguridad y el bienestar de los pasajeros.

Entre los contenidos se destacan:

- Procedimientos de emergencia.

- Lucha contra incendios.

- Supervivencia y búsqueda y salvamento.

- Primeros auxilios e información aeromédica.

- Transporte de mercancías peligrosas.

- Factores humanos (psicología, medicina y CRM).

- Conocimientos aeronáuticos.

- Inglés técnico.

- Imagen y función a bordo

Las prácticas incluyen entrenamientos en cabinas acondicionadas como aviones reales (mockup), simulacros de amerizaje en balsa, ejercicios de supervivencia en zonas boscosas y pruebas de natación en clubes habilitados.

Dónde estudiar y cuáles son los requisitos

Para empezar la formación se necesita: tener 18 años o más; secundario completo o constancia en trámite; inglés avanzado; saber nadar; aprobar el certificado médico aeronáutico y una altura mínima aproximada de 1,55 o 1,57 metros (según institución). En el caso de estudiantes extranjeros, se solicita la convalidación del título secundario ante el Ministerio de Educación argentino.

Es clave elegir un centro homologado por la ANAC. Entre las instituciones reconocidas figuran el Centro Nacional de Estudios Aeronáuticos (CENEAS), el Instituto de Capacitación Aeronáutica (ICA), Flight Center Argentina, INAC-CIATA, Campus Norte UNC y el Instituto de Formación Aerocomercial (IFAC), entre otros.

Algunas escuelas ofrecen modalidades combinadas: clases virtuales en vivo y encuentros presenciales para las prácticas obligatorias en Buenos Aires, con instructores de la Fuerza Aérea Argentina.

Cuánto cuesta

Los aranceles varían según la duración del curso. Como referencia, hay propuestas con matrícula cercana a los $ 80.000 y cuotas mensuales que oscilan entre $ 140.000 y $ 190.000, dependiendo de si la formación dura seis, nueve o 12 meses. Las prácticas presenciales suelen abonarse aparte.

Detrás del uniforme y las fotos en destinos exóticos hay una tarea que exige preparación técnica y capacidad de reacción. El tripulante de cabina es parte del equipo de seguridad del vuelo. Debe asistir a pasajeros en situaciones críticas, aplicar protocolos estrictos y actuar con rapidez ante cualquier emergencia.

Para muchos jóvenes, la carrera empieza en un aula y termina en una pista de despegue. El primer paso no es comprar un pasaje, sino inscribirse en un curso habilitado y empezar a entrenarse para cuidar vidas a miles de metros de altura.

WHATSAPP ESTUDIANTES ¡Tu voz es importante para nosotros! Contanos sobre eventos en Tucumán; proponé temas para nuestros artículos o comentá lo que estuviste leyendo. Escribinos al WhatsApp Estudiantes de LA GACETA.
Temas ArgentinaJóvenes
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Humanos + IA: un curso de la UNT para cambiar la forma de trabajar

Humanos + IA: un curso de la UNT para cambiar la forma de trabajar

Becas en Suiza: cómo estudiar una maestría con apoyo económico

Becas en Suiza: cómo estudiar una maestría con apoyo económico

Aprende a programar gratis, online y con certificado: el ITBA lanzó 400 becas

Aprende a programar gratis, online y con certificado: el ITBA lanzó 400 becas

IA en Tucumán: dónde estudiar la ingeniería que ofrece sueldos de hasta $4,5 millones

IA en Tucumán: dónde estudiar la ingeniería que ofrece sueldos de hasta $4,5 millones

Premios Óscars 2026: dónde ver las películas nominadas antes de la ceremonia

Premios Óscars 2026: dónde ver las películas nominadas antes de la ceremonia

Lo más popular
¿Hasta cuándo lloverá en Tucumán? El pronóstico para toda la semana
1

¿Hasta cuándo lloverá en Tucumán? El pronóstico para toda la semana

Caso Lebbos: Albaca pidió que lo dejen en libertad hasta que la condena quede firme, pero la Corte lo rechazó
2

Caso Lebbos: Albaca pidió que lo dejen en libertad hasta que la condena quede firme, pero la Corte lo rechazó

8M en Tucumán: el movimiento de mujeres sale esta tarde a las calles
3

8M en Tucumán: el movimiento de mujeres sale esta tarde a las calles

Caso Lebbos: se inicia hoy el juicio contra César Soto y Sergio Kaleñuk
4

Caso Lebbos: se inicia hoy el juicio contra César Soto y Sergio Kaleñuk

Realizarán cirugías urológicas en vivo hoy en Tucumán
5

Realizarán cirugías urológicas en vivo hoy en Tucumán

Las lluvias provocaron anegamientos y cortaron el tránsito en cinco rutas provinciales
6

Las lluvias provocaron anegamientos y cortaron el tránsito en cinco rutas provinciales

Más Noticias
8M en Tucumán: el movimiento de mujeres sale esta tarde a las calles

8M en Tucumán: el movimiento de mujeres sale esta tarde a las calles

Las lluvias provocaron anegamientos y cortaron el tránsito en cinco rutas provinciales

Las lluvias provocaron anegamientos y cortaron el tránsito en cinco rutas provinciales

La manera de limpiar los anteojos para que queden perfectos, según un óptico

La manera de limpiar los anteojos para que queden perfectos, según un óptico

¿Hasta cuándo lloverá en Tucumán? El pronóstico para toda la semana

¿Hasta cuándo lloverá en Tucumán? El pronóstico para toda la semana

Buscan fortalecer la educación inclusiva para estudiantes con discapacidad en escuelas y colegios de Tucumán

Buscan fortalecer la educación inclusiva para estudiantes con discapacidad en escuelas y colegios de Tucumán

La nueva calle en el Camino del Perú: más halagos, la oficialización y una advertencia

La nueva calle en el Camino del Perú: más halagos, la oficialización y una advertencia

Lograron reunir los dos Master Plan para recuperar y revalorizar El Bajo

Lograron reunir los dos Master Plan para recuperar y revalorizar El Bajo

En Tucumán hubo una movilización para debatir sobre denuncias de género falsas

En Tucumán hubo una movilización para debatir sobre denuncias de género falsas

Comentarios