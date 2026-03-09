Vivir viajando: qué y dónde estudiar para ser Tripulante de Cabina en Argentina
No hace falta una carrera universitaria para trabajar en una aerolínea. Con un curso habilitado por la Administración Nacional de Aviación Civil y ciertos requisitos básicos, el sueño de volar puede empezar este mismo año.
Trabajar arriba de un avión, recorrer destinos internacionales y formar parte de una tripulación profesional es un objetivo que muchos jóvenes imaginan al terminar el secundario. Para convertirse en tripulante de Cabina de Pasajeros (TCP) o azafato azafata, también conocidos como aeromozos, no se exige una carrera universitaria. La puerta de entrada es un curso certificado y habilitado por la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC).
La formación dura entre tres y 12 meses, según la institución elegida y la modalidad. Hay opciones presenciales y online, con prácticas obligatorias en simuladores y bases aéreas.
Qué se estudia en el curso de TCP
El programa sigue la normativa de la ANAC y las recomendaciones de la Organización de la Aviación Civil Internacional (OACI). Las materias apuntan a un objetivo central: garantizar la seguridad y el bienestar de los pasajeros.
Entre los contenidos se destacan:
- Procedimientos de emergencia.
- Lucha contra incendios.
- Supervivencia y búsqueda y salvamento.
- Primeros auxilios e información aeromédica.
- Transporte de mercancías peligrosas.
- Factores humanos (psicología, medicina y CRM).
- Conocimientos aeronáuticos.
- Inglés técnico.
- Imagen y función a bordo
Las prácticas incluyen entrenamientos en cabinas acondicionadas como aviones reales (mockup), simulacros de amerizaje en balsa, ejercicios de supervivencia en zonas boscosas y pruebas de natación en clubes habilitados.
Dónde estudiar y cuáles son los requisitos
Para empezar la formación se necesita: tener 18 años o más; secundario completo o constancia en trámite; inglés avanzado; saber nadar; aprobar el certificado médico aeronáutico y una altura mínima aproximada de 1,55 o 1,57 metros (según institución). En el caso de estudiantes extranjeros, se solicita la convalidación del título secundario ante el Ministerio de Educación argentino.
Es clave elegir un centro homologado por la ANAC. Entre las instituciones reconocidas figuran el Centro Nacional de Estudios Aeronáuticos (CENEAS), el Instituto de Capacitación Aeronáutica (ICA), Flight Center Argentina, INAC-CIATA, Campus Norte UNC y el Instituto de Formación Aerocomercial (IFAC), entre otros.
Algunas escuelas ofrecen modalidades combinadas: clases virtuales en vivo y encuentros presenciales para las prácticas obligatorias en Buenos Aires, con instructores de la Fuerza Aérea Argentina.
Cuánto cuesta
Los aranceles varían según la duración del curso. Como referencia, hay propuestas con matrícula cercana a los $ 80.000 y cuotas mensuales que oscilan entre $ 140.000 y $ 190.000, dependiendo de si la formación dura seis, nueve o 12 meses. Las prácticas presenciales suelen abonarse aparte.
Detrás del uniforme y las fotos en destinos exóticos hay una tarea que exige preparación técnica y capacidad de reacción. El tripulante de cabina es parte del equipo de seguridad del vuelo. Debe asistir a pasajeros en situaciones críticas, aplicar protocolos estrictos y actuar con rapidez ante cualquier emergencia.
Para muchos jóvenes, la carrera empieza en un aula y termina en una pista de despegue. El primer paso no es comprar un pasaje, sino inscribirse en un curso habilitado y empezar a entrenarse para cuidar vidas a miles de metros de altura.