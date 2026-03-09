Aunque cueste, el chequeo de salud anual no debe pasarse por alto

Empezar el año suele caracterizarse por hacer visitas médicas. En realidad, no hay una razón biológica para hacerse los estudios entre enero y marzo. La elección de época es una costumbre por varios factores. En el rango de lo psicológico se la asocia con metas, salud y organización. Mentalmente, es más fácil recordar que el chequeo toca en marzo que "me toca el 14 de agosto", es decir, ayuda a que no se nos pase la fecha.