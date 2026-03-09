Milei ratificó su visita a Israel pese a la escalada bélica y participará de un acto con Netanyahu

Aunque Milei ratificó en su gira anterior la intención de trasladar la embajada argentina a Jerusalén, el Gobierno aún no fijó una fecha para concretar el movimiento. Por ahora, la agenda se centra en la cooperación de seguridad y el respaldo simbólico, reforzado tras la reciente visita del mandatario a la tumba del Rebe de Lubavitch en Nueva York.