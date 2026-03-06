Milei viaja a Estados Unidos para una cumbre con Trump en medio del conflicto con Irán

En medio de la tensión internacional por la guerra con Irán, el presidente Javier Milei inicia este viernes un nuevo viaje a Estados Unidos que combinará reuniones políticas con líderes regionales y una agenda orientada a la búsqueda de inversiones.
El mandatario partirá hacia Miami, donde el sábado participará de una cumbre convocada por el presidente estadounidense Donald Trump. El encuentro se realizará en el Trump National Doral y reunirá a varios dirigentes latinoamericanos.
Entre los invitados figuran el presidente de Paraguay, Santiago Peña; el de Ecuador, Daniel Noboa; el de El Salvador, Nayib Bukele; el dirigente boliviano Rodrigo Paz; y el líder hondureño Nasry Asfura.
En la Casa Rosada señalan que la reunión tendrá un fuerte componente geopolítico y estará atravesada por la estrategia de Estados Unidos de reforzar su influencia en América Latina frente al avance de China. En el Gobierno sostienen que Milei busca consolidar el alineamiento con Washington, aunque sin alterar los vínculos comerciales que mantiene la Argentina con Beijing.
El viaje será el número 16 del Presidente al exterior desde que asumió el cargo y se extenderá por cerca de seis días. Forma parte de la estrategia oficial para fortalecer la agenda internacional con Estados Unidos y promover inversiones hacia el país.
Tras la escala en Miami, Milei se trasladará a Nueva York para participar de la “Argentina Week”, un evento que reunirá a empresarios, bancos, fondos de inversión y compañías de sectores estratégicos.
En ese ámbito, el Gobierno buscará presentar su programa económico y promover oportunidades de inversión en áreas como energía, infraestructura, tecnología y finanzas.
La delegación argentina estará integrada por el ministro de Economía, Luis Caputo; el canciller, Pablo Quirno; el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; y el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger. Los funcionarios expondrán sobre las reformas económicas y regulatorias impulsadas por la gestión libertaria.
También participarán gobernadores dialoguistas invitados por el propio Milei. Entre ellos figuran Alfredo Cornejo (Mendoza), Ignacio Torres (Chubut), Marcelo Orrego (San Juan), Claudio Vidal (Santa Cruz), Rolando Figueroa (Neuquén), Raúl Jalil (Catamarca), Carlos Sadir (Jujuy) y Gustavo Sáenz (Salta).
La gira continuará el miércoles 11 en Santiago de Chile, donde el Presidente asistirá a la asunción de José Antonio Kast. En el oficialismo consideran que la llegada del dirigente chileno al poder refuerza el eje político que la Casa Rosada busca consolidar con gobiernos afines en la región.
En paralelo, en el Gobierno no descartan que en los próximos días se concrete una visita a Buenos Aires del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio. De confirmarse, interpretan que sería una señal de respaldo político de la administración estadounidense a la gestión de Milei en medio del nuevo escenario internacional marcado por el conflicto en Medio Oriente.