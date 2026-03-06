Secciones
Política

Milei viaja a Estados Unidos para una cumbre con Trump en medio del conflicto con Irán

El Presidente parte este viernes rumbo a Miami para participar de un encuentro, acompañado por varios gobernadores. Luego continuará su agenda en Nueva York con actividades de la “Argentina Week”.

Milei viaja a Estados Unidos para una cumbre con Trump en medio del conflicto con Irán ARCHIVO/EMBAJADA DE EEUU
Hace 1 Hs

En medio de la tensión internacional por la guerra con Irán, el presidente Javier Milei inicia este viernes un nuevo viaje a Estados Unidos que combinará reuniones políticas con líderes regionales y una agenda orientada a la búsqueda de inversiones.

El mandatario partirá hacia Miami, donde el sábado participará de una cumbre convocada por el presidente estadounidense Donald Trump. El encuentro se realizará en el Trump National Doral y reunirá a varios dirigentes latinoamericanos.

Entre los invitados figuran el presidente de Paraguay, Santiago Peña; el de Ecuador, Daniel Noboa; el de El Salvador, Nayib Bukele; el dirigente boliviano Rodrigo Paz; y el líder hondureño Nasry Asfura.

En la Casa Rosada señalan que la reunión tendrá un fuerte componente geopolítico y estará atravesada por la estrategia de Estados Unidos de reforzar su influencia en América Latina frente al avance de China. En el Gobierno sostienen que Milei busca consolidar el alineamiento con Washington, aunque sin alterar los vínculos comerciales que mantiene la Argentina con Beijing.

El viaje será el número 16 del Presidente al exterior desde que asumió el cargo y se extenderá por cerca de seis días. Forma parte de la estrategia oficial para fortalecer la agenda internacional con Estados Unidos y promover inversiones hacia el país.

Tras la escala en Miami, Milei se trasladará a Nueva York para participar de la “Argentina Week”, un evento que reunirá a empresarios, bancos, fondos de inversión y compañías de sectores estratégicos.

En ese ámbito, el Gobierno buscará presentar su programa económico y promover oportunidades de inversión en áreas como energía, infraestructura, tecnología y finanzas.

La delegación argentina estará integrada por el ministro de Economía, Luis Caputo; el canciller, Pablo Quirno; el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; y el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger. Los funcionarios expondrán sobre las reformas económicas y regulatorias impulsadas por la gestión libertaria.

También participarán gobernadores dialoguistas invitados por el propio Milei. Entre ellos figuran Alfredo Cornejo (Mendoza), Ignacio Torres (Chubut), Marcelo Orrego (San Juan), Claudio Vidal (Santa Cruz), Rolando Figueroa (Neuquén), Raúl Jalil (Catamarca), Carlos Sadir (Jujuy) y Gustavo Sáenz (Salta).

La gira continuará el miércoles 11 en Santiago de Chile, donde el Presidente asistirá a la asunción de José Antonio Kast. En el oficialismo consideran que la llegada del dirigente chileno al poder refuerza el eje político que la Casa Rosada busca consolidar con gobiernos afines en la región.

En paralelo, en el Gobierno no descartan que en los próximos días se concrete una visita a Buenos Aires del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio. De confirmarse, interpretan que sería una señal de respaldo político de la administración estadounidense a la gestión de Milei en medio del nuevo escenario internacional marcado por el conflicto en Medio Oriente.

Temas Guerra en Medio Oriente Donald TrumpJavier Milei
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
El gobierno de Milei se sumará a una coalición hemisférica contra el narcoterrorismo impulsada por EEUU

El gobierno de Milei se sumará a una coalición hemisférica contra el narcoterrorismo impulsada por EEUU

Lo más popular
Ni Puerto Madero ni La Boca: por qué El Bajo tucumano se resiste a los planes de los políticos
1

Ni Puerto Madero ni La Boca: por qué El Bajo tucumano se resiste a los planes de los políticos

Pasar la noche en las veredas de los hospitales públicos de Tucumán: desde afuera también se sufre
2

Pasar la noche en las veredas de los hospitales públicos de Tucumán: desde afuera también se sufre

Legisladores opositores no creen que Jaldo acabe con la intervención de los entes
3

Legisladores opositores no creen que Jaldo acabe con la intervención de los entes

Catalán criticó los acoples y Ferrazzano le salió al cruce
4

Catalán criticó los acoples y Ferrazzano le salió al cruce

Caso Érika: la defensa de Justina Gordillo pidió el cese de la preventiva
5

Caso Érika: la defensa de Justina Gordillo pidió el cese de la preventiva

Cómo le fue a Franco Colapinto en su debut en Melbourne
6

Cómo le fue a Franco Colapinto en su debut en Melbourne

Más Noticias
Promulgaron la reforma laboral: cuáles son los principales cambios introducidos por el Gobierno

Promulgaron la reforma laboral: cuáles son los principales cambios introducidos por el Gobierno

Cómo le fue a Franco Colapinto en su debut en Melbourne

Cómo le fue a Franco Colapinto en su debut en Melbourne

Caso Érika: la defensa de Justina Gordillo pidió el cese de la preventiva

Caso Érika: la defensa de Justina Gordillo pidió el cese de la preventiva

Investigan una golpiza ocurrida en una fiesta de Año Nuevo en Yerba Buena

Investigan una golpiza ocurrida en una fiesta de Año Nuevo en Yerba Buena

Legisladores opositores no creen que Jaldo acabe con la intervención de los entes

Legisladores opositores no creen que Jaldo acabe con la intervención de los entes

Catalán criticó los acoples y Ferrazzano le salió al cruce

Catalán criticó los acoples y Ferrazzano le salió al cruce

Pasar la noche en las veredas de los hospitales públicos de Tucumán: desde afuera también se sufre

Pasar la noche en las veredas de los hospitales públicos de Tucumán: desde afuera también se sufre

No tenemos nada que envidiar a Francia: los nuevos enólogos que buscan cambiar la historia del vino tucumano

"No tenemos nada que envidiar a Francia": los nuevos enólogos que buscan cambiar la historia del vino tucumano

Comentarios