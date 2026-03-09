Un concurso internacional convoca a artistas para reinterpretar a Mafalda y ganar 500 euros

La inscripción está abierta hasta el 15 de mayo de 2026 y se realiza exclusivamente de manera online. La obra ganadora recibirá un premio económico y será uno de los carteles oficiales del próximo Salón Internacional del Cómic y la Ilustración de Tenerife.
Un homenaje a Quino que cruza fronteras
El concurso nació a partir del impacto que generó la reciente instalación de una escultura de Mafalda frente al teatro municipal de El Sauzal, localidad ubicada al norte de la isla de Tenerife, en España.
A partir de ese interés, los organizadores decidieron impulsar un certamen internacional que rinde homenaje a Quino, uno de los grandes referentes de la historieta argentina y universal.
Cómo y dónde se envían las obras
Las bases son claras: la participación se hace únicamente a través del formulario disponible en la web oficial de la Fundación Cine+Cómics.
Allí se debe completar el formulario y adjuntar:
- La o las obras en formato PDF (cada una en un único archivo).
- Un documento con la relación numerada de las obras, título y técnica utilizada.
- Copia en PDF del DNI o documento de identidad.
- Autorización firmada para la difusión de la obra (Anexo I).
- Cada archivo no puede superar los 10 MB y el plazo cierra a las 23.59 (hora canaria) del 15 de mayo de 2026. Las presentaciones fuera de término quedan automáticamente descalificadas.
Un dato clave: no se aceptan obras realizadas con inteligencia artificial. Las ilustraciones deben ser originales, inéditas y de autoría propia.
Qué se puede presentar
Cada participante puede enviar hasta tres obras. Todas deben respetar el formato cartel de 53 x 84 centímetros y ajustarse a la retícula oficial que figura en las bases.
La propuesta consiste en reinterpretar a Mafalda y su universo con estilo propio, pero respetando los valores que transmite la historieta: pensamiento crítico, mirada social y defensa de los derechos humanos.
El jurado evaluará originalidad, creatividad y calidad artística.
Premios y exposición
El cartel ganador recibirá 500 euros y será uno de los afiches oficiales del XXIII Salón Internacional del Cómic y la Ilustración de Tenerife, que se celebrará en el último trimestre de 2026.
Además, se seleccionarán 30 obras para integrar una muestra presencial en la Sala de Exposiciones del Ayuntamiento de El Sauzal, del 19 de junio al 5 de julio.
Las ilustraciones que cumplan con las bases pero no queden entre las seleccionadas formarán parte de una exposición virtual permanente en la web de la Fundación.