Milei, entre la geopolítica y el desembarco en Wall Street

El presidente Javier Milei inició ayer la segunda etapa de su decimoquinta gira por los Estados Unidos, un viaje que combina mística espiritual, el fortalecimiento de una alianza militar continental y una agresiva agenda económica. Tras su paso por Miami, el mandatario arribó a Nueva York para buscar consolidar el interés de los mercados internacionales en el marco de la “Argentina Week”, un evento estratégico para la captación de inversiones.
En Miami, Milei ratificó su sintonía total con Donald Trump durante la cumbre “Escudo de las Américas”. En un encuentro de apenas 18 horas, el mandatario argentino no solo logró la foto de rigor con el líder republicano, sino que se integró formalmente a una nueva “coalición militar americana”. Esta alianza busca combatir frontalmente a los carteles del narcotráfico y organizaciones terroristas en el hemisferio occidental.
La participación de Argentina en esta coalición militar representa un giro drástico en la política exterior y de seguridad regional. Según la proclama de la Casa Blanca, el objetivo es “demoler” las estructuras criminales mediante la coordinación de fuerzas armadas y la privación de recursos financieros. Para Milei, este alineamiento es la piedra angular de su esquema geopolítico, ubicando al país como el principal socio estratégico de Washington en el Cono Sur.
Vínculos comerciales
En Nueva York, el foco se desplaza ahora hacia la “Semana Argentina”. Este foro, que se extenderá hasta el jueves, ha sido diseñado por el embajador Alec Oxenford como una vidriera exclusiva para banqueros, CEO y fondos de inversión. El Gobierno ha desplegado a su “equipo de élite” económico, incluyendo a Luis Caputo, Santiago Bausili y Federico Sturzenegger, para explicar las reformas en curso.
La agenda de hoy tendrá un fuerte contenido académico y comunitario. Por la tarde, Milei disertará en la Universidad Yeshiva, un prestigioso centro de investigación judía. Por la noche, será el protagonista de la gala anual J100 de The Algemeiner, donde recibirá el premio “Guerrero por la verdad” por su influencia positiva en la vida judía y su defensa de los valores occidentales.
El martes será el día de mayor peso institucional y financiero. Milei mantendrá una reunión con Jamie Dimon, el influyente presidente de JP Morgan. Este encuentro es visto por el mercado como una validación de la hoja de ruta económica argentina, dada la relevancia de Dimon como el banquero más poderoso de Wall Street y su capacidad para direccionar flujos de capital globales.
Tras la cita con Dimon, el Presidente inaugurará formalmente la “Semana Argentina” con un discurso en la sede del JP Morgan. Ante un auditorio colmado de inversores, el mandatario expondrá los avances en el superávit fiscal y los planos de desregulación estatal.
Un dato no menor de este evento es la presencia de una nutrida delegación de gobernadores argentinos. Mandatarios de diversas extracciones políticas, como Ignacio Torres (Chubut), Raúl Jalil (Catamarca), Gustavo Sáenz (Salta) y Osvaldo Jaldo, se sumarán a la comitiva. Esta presencia busca mostrar un frente unido y garantizar a los inversores que el rumbo económico cuenta con un respaldo institucional que trasciende al Ejecutivo Nacional.
Los gobernadores tienen pautadas reuniones específicas para promover sectores estratégicos de sus provincias, tales como la minería, la energía y la agroindustria. Para el Gobierno, la inclusión de estos líderes provinciales es una señal de gobernabilidad y previsibilidad, factores determinantes para cualquier empresa que decida radicar capitales a largo plazo en el país.
Ventana comercial: el federalismo como garantía de inversión
La participación de gobernadores como Claudio Vidal (Santa Cruz), Rolando Figueroa (Neuquén), Alberto Weretilneck (Río Negro), Alfredo Cornejo (Mendoza) y Rogelio Frigerio (Entre Ríos) marca un hito en la estrategia oficial. Al mostrar una “agenda común” que prioriza la producción, la minería y la energía sobre las diferencias partidarias, el Gobierno busca desactivar el temor de los inversores a la inestabilidad política. Esta presencia federal es el mensaje más potente hacia Wall Street: el proceso de reformas busca cimentarse en un acuerdo institucional que garantice seguridad jurídica en todo el territorio nacional.