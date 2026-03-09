Milei, entre la geopolítica y el desembarco en Wall Street

Ventana comercial: el federalismo como garantía de inversión

La participación de gobernadores como Claudio Vidal (Santa Cruz), Rolando Figueroa (Neuquén), Alberto Weretilneck (Río Negro), Alfredo Cornejo (Mendoza) y Rogelio Frigerio (Entre Ríos) marca un hito en la estrategia oficial. Al mostrar una “agenda común” que prioriza la producción, la minería y la energía sobre las diferencias partidarias, el Gobierno busca desactivar el temor de los inversores a la inestabilidad política. Esta presencia federal es el mensaje más potente hacia Wall Street: el proceso de reformas busca cimentarse en un acuerdo institucional que garantice seguridad jurídica en todo el territorio nacional.