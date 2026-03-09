En una exposición en una universidad de New York, Javier Milei afirmó que Irán es “nuestro enemigo”
El mandatario argentino expuso en la Universidad Yeshiva, donde ratificó su alianza con Estados Unidos e Israel en medio de la guerra en Medio Oriente. “Vamos a ganar”, aseguró ante un auditorio que lo ovacionó.
El presidente argentino, Javier Milei, afirmó que se siente “el presidente más sionista del mundo” y declaró a Irán como “enemigo” durante una extensa exposición en la Yeshiva University de Nueva York, en medio de la escalada militar en Medio Oriente tras los ataques conjuntos de Estados Unidos e Israel contra el régimen iraní.
“Vamos a ganar la guerra”, sostuvo el mandatario ante un auditorio colmado que lo ovacionó en varios tramos de su discurso, en el que también reafirmó la alianza estratégica de Argentina con Washington y Tel Aviv.
Durante su intervención, Milei recordó los atentados ocurridos en el país y justificó su postura frente al régimen iraní. “Nos han metido dos bombas, una en la AMIA y otra en la Embajada de Israel. Por lo tanto, digamos, son nuestros enemigos. Pero además tengo una alianza estratégica con Estados Unidos e Israel”, afirmó.
Respaldo a Trump y a Israel
El Presidente también elogió al mandatario estadounidense, Donald Trump, con quien se reunió días atrás en Miami. Trump, junto con el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, ordenó la ofensiva militar contra Irán en la que murió el líder supremo iraní, Ali Khamenei.
En ese contexto, Milei mencionó el intento de asesinato que sufrió Trump durante la campaña presidencial de 2024 en Pensilvania.
“Es increíble cómo el mundo se salvó por un centímetro: fue esa bala que no le pegaron a Trump”, dijo.
La exposición se realizó en el Auditorio Lamport, en el barrio Washington Heights de Manhattan. Milei fue recibido de pie por el público y estuvo acompañado en primera fila por su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, junto a integrantes de su comitiva.
Un discurso centrado en economía
Durante más de una hora y cuarenta minutos, el mandatario combinó referencias políticas con conceptos de teoría económica. Milei citó en varias oportunidades al economista español Jesús Huerta de Soto, referente de la Escuela Austríaca, y defendió el rumbo económico de su gobierno.
“Somos el gobierno más reformista no solo de la Argentina, sino de la historia de la humanidad”, sostuvo.
También justificó el ajuste fiscal aplicado por su administración y aseguró que tiene un fundamento moral. “Hemos decidido dejar de estafar a los argentinos con el impuesto inflacionario. No estaba dispuesto a robarles a los argentinos subiéndoles los impuestos”, afirmó.
En otro tramo del discurso, reiteró sus críticas al socialismo y a la izquierda. “Probablemente el fraude más grande de la historia de la humanidad sea el socialismo”, sostuvo.
El impacto de la guerra y el precio del petróleo
Antes de la charla, Milei había respaldado públicamente la ofensiva militar de Estados Unidos e Israel contra Irán y analizó sus consecuencias económicas.
El mandatario consideró que el aumento del precio internacional del petróleo podría favorecer a la economía argentina debido a su condición de exportador neto de energía.
“El país va a tener una mejora en los términos de intercambio porque está subiendo el petróleo”, afirmó en una entrevista radial, luego de que el barril superara los 120 dólares en los mercados internacionales.
Según su análisis, el conflicto responde a factores geopolíticos más amplios y podría tener una duración relativamente breve, lo que permitiría que los precios se estabilicen hacia la segunda mitad del año.
Gala con líderes de la comunidad judía
La agenda del presidente en Nueva York continuará por la noche con su participación en la gala anual J100 organizada por el medio The Algemeiner, que reconoce a personalidades que influyen en la vida de la comunidad judía.
El evento también homenajeará al cantante de heavy metal David Draiman y al inversor estadounidense Boaz Weinstein. Entre los asistentes confirmados figura además la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
La gala incluye una subasta y un nuevo espacio VIP para donantes. Según la organización, las entradas oscilan entre 3.600 y 500.000 dólares, dependiendo del nivel de acceso y de los beneficios incluidos.
La visita de Milei a Nueva York también incluyó una parada el domingo en la tumba del rabino Menachem Mendel Schneerson, conocido como el “Rebe de Lubavitch”, una actividad que el presidente suele realizar cada vez que viaja a la ciudad.