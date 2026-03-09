Secciones
Naranja X busca estudiantes de Ingeniería, IT y Negocios para su programa Talento Flux

Esta orientado a estudiantes y graduados de Ingeniería, Ciencias Económicas, Negocios Digitales, IT, Data y Marketing; la postulación se realiza a través de LinkedIn, desde el perfil oficial de la empresa en la sección Empleos.

Hace 2 Hs

Una oportunidad concreta para dar el salto al mercado laboral ya está en marcha. Naranja X abrió la convocatoria 2026 de Talento Flux, su programa de jóvenes profesionales que se consolidó entre los más competitivos y buscados del país.

La propuesta está dirigida a estudiantes avanzados y recién graduados que quieran integrarse desde el primer día a proyectos reales en áreas clave como Tecnología, Finanzas, Riesgo y Negocio. Este año se seleccionarán solo 10 perfiles.

Qué es Talento Flux y por qué se destaca

Talento Flux es un programa de desarrollo profesional que dura un año y que propone una experiencia de inmersión total. No se trata de prácticas aisladas ni de tareas secundarias: quienes ingresen trabajarán en proyectos que impactan directamente en el negocio.

El foco está puesto en jóvenes con mentalidad analítica, rapidez de aprendizaje y capacidad de asumir responsabilidad sobre desafíos concretos. La experiencia incluye mentorías, capacitación continua y un recorrido de aprendizaje personalizado en ejes como data, tecnología y estrategia comercial.

Al finalizar el programa, existe la posibilidad de quedar como empleado efectivo, según desempeño y necesidades del equipo.

Qué perfiles buscan

La convocatoria apunta principalmente a estudiantes avanzados o graduados recientes de:

- Ingeniería

- Ciencias Económicas

- Negocios Digitales

- IT y Tecnología

- Data

- Marketing o Comunicación

También pueden postularse jóvenes de otras carreras con fuerte orientación analítica o tecnológica.

El programa pone el foco en perfiles de la Generación Z, con potencial de liderazgo, manejo de herramientas digitales e interés en trabajar con datos para la toma de decisiones.

El proceso de selección incluye dinámicas grupales, resolución de casos de negocio y entrevistas individuales con líderes de la compañía. Además, quienes queden seleccionados podrán elegir el área donde quieran desarrollarse.

Cómo postularse paso a paso

La inscripción está abierta hasta los primeros 10 días de marzo de 2026 y se realiza a través del perfil oficial de Naranja X en LinkedIn, en la sección Empleos.

Al postularse, se completa un formulario con datos personales y académicos:

- Fecha de nacimiento

- Carrera y estado de avance

- Tiempo estimado para graduación

- Lugar de residencia

- Disponibilidad full time

- Motivación para participar

- También se debe adjuntar el currículum

Beneficios y modalidad de trabajo

Uno de los diferenciales es su esquema de trabajo híbrido, conocido como Modo Flex, que combina presencialidad con trabajo remoto según el proyecto.

El paquete incluye acceso a plataformas de formación como Udemy, reintegros por conectividad y alimentación, ajustes salariales periódicos y políticas de licencias extendidas.

La compañía fue reconocida como número uno en el ranking Employers for Youth (EFY), que evalúa a las mejores empresas para jóvenes talentos en Argentina.

