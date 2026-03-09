Naranja X busca estudiantes de Ingeniería, IT y Negocios para su programa Talento Flux
Esta orientado a estudiantes y graduados de Ingeniería, Ciencias Económicas, Negocios Digitales, IT, Data y Marketing; la postulación se realiza a través de LinkedIn, desde el perfil oficial de la empresa en la sección Empleos.
Una oportunidad concreta para dar el salto al mercado laboral ya está en marcha. Naranja X abrió la convocatoria 2026 de Talento Flux, su programa de jóvenes profesionales que se consolidó entre los más competitivos y buscados del país.
La propuesta está dirigida a estudiantes avanzados y recién graduados que quieran integrarse desde el primer día a proyectos reales en áreas clave como Tecnología, Finanzas, Riesgo y Negocio. Este año se seleccionarán solo 10 perfiles.
Qué es Talento Flux y por qué se destaca
Talento Flux es un programa de desarrollo profesional que dura un año y que propone una experiencia de inmersión total. No se trata de prácticas aisladas ni de tareas secundarias: quienes ingresen trabajarán en proyectos que impactan directamente en el negocio.
El foco está puesto en jóvenes con mentalidad analítica, rapidez de aprendizaje y capacidad de asumir responsabilidad sobre desafíos concretos. La experiencia incluye mentorías, capacitación continua y un recorrido de aprendizaje personalizado en ejes como data, tecnología y estrategia comercial.
Al finalizar el programa, existe la posibilidad de quedar como empleado efectivo, según desempeño y necesidades del equipo.
Qué perfiles buscan
La convocatoria apunta principalmente a estudiantes avanzados o graduados recientes de:
- Ingeniería
- Ciencias Económicas
- Negocios Digitales
- IT y Tecnología
- Data
- Marketing o Comunicación
También pueden postularse jóvenes de otras carreras con fuerte orientación analítica o tecnológica.
El programa pone el foco en perfiles de la Generación Z, con potencial de liderazgo, manejo de herramientas digitales e interés en trabajar con datos para la toma de decisiones.
El proceso de selección incluye dinámicas grupales, resolución de casos de negocio y entrevistas individuales con líderes de la compañía. Además, quienes queden seleccionados podrán elegir el área donde quieran desarrollarse.
Cómo postularse paso a paso
La inscripción está abierta hasta los primeros 10 días de marzo de 2026 y se realiza a través del perfil oficial de Naranja X en LinkedIn, en la sección Empleos.
Al postularse, se completa un formulario con datos personales y académicos:
- Fecha de nacimiento
- Carrera y estado de avance
- Tiempo estimado para graduación
- Lugar de residencia
- Disponibilidad full time
- Motivación para participar
- También se debe adjuntar el currículum
Beneficios y modalidad de trabajo
Uno de los diferenciales es su esquema de trabajo híbrido, conocido como Modo Flex, que combina presencialidad con trabajo remoto según el proyecto.
El paquete incluye acceso a plataformas de formación como Udemy, reintegros por conectividad y alimentación, ajustes salariales periódicos y políticas de licencias extendidas.
La compañía fue reconocida como número uno en el ranking Employers for Youth (EFY), que evalúa a las mejores empresas para jóvenes talentos en Argentina.