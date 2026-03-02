Milei, en la asamblea legislativa: más reformas y choque total con el kirchnerismo

En una Asamblea Legislativa marcada por la tensión política, el presidente Javier Milei inauguró el período de sesiones ordinarias con un mensaje que combinó la ratificación de su rumbo económico con un ataque frontal y pocas veces vista contra la oposición. Desde el inicio, el mandatario buscó establecer un contraste fundamental, invitando a la sociedad a “hacer memoria” sobre la herencia recibida. Según Milei, su gestión logró evitar una “crisis terminal” mediante la aplicación de medidas que, según sus palabras, estaban pendientes desde hace décadas en la Argentina.
El jefe de Estado exhibió como trofeos de guerra los hitos de su primer tramo de gestión, destacando la aprobación del primer presupuesto sin déficit fiscal en un siglo. Con un tono triunfalista, remarcó el fin de la emisión monetaria y la sanción de la Ley de Inocencia Fiscal, calificando al último período de sesiones extraordinarias como uno de los más productivos de la historia.
Sin embargo, la solemnidad del recinto se rompió rápidamente ante los constantes cruces con la bancada kirchnerista. “Ustedes también podrían gritar porque soy presidente también de ustedes, aunque no les guste”, lanzó Milei ante los abucheos, mientras el oficialismo coreaba su nombre. El mandatario no ahorró descalificativos, tildando a los legisladores opositores de “manga de ladrones” e “ignorantes”, y acusándolos de no poder aplaudir porque “se les escapa la mano de los bolsillos ajenos”.
La confrontación escaló a niveles personales cuando Milei hizo referencia directa a la situación judicial de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner. “Por eso tienen a su líder presa y va a seguir presa”, espetó, vinculando a la oposición con las causas de Cuadernos, Vialidad y el Memorándum con Irán.
Rumbo de gestión
En el plano económico, Milei dedicó un espacio destacado para elogiar la labor de su equipo ministerial. Calificó a Luis Caputo como “el mejor ministro de Economía del mundo” por haber eliminado un déficit fiscal del 5% del PBI en apenas un mes. Asimismo, agradeció a Santiago Bausilli por “salvarnos de la hiperinflación” y Pablo Quirno por el diseño institucional que permitió estabilizar las variables sin recurrir a controles de precios o planos de incautación de depósitos.
El discurso también sirvió para reafirmar un giro drástico en la política exterior. Milei celebró la promulgación del acuerdo Mercosur-Unión Europea y el nuevo vínculo comercial con Estados Unidos, contrastándolo con lo que denominó el “sabotaje” iniciado hace 21 años bajo el ala del chavismo. Con una cita crítica a la frase de Hugo Chávez sobre el ALCA, el mandatario advirtió que su objetivo es alejar a la Argentina del eje regional que integran Cuba y Venezuela.
La seguridad y la desregulación estatal fueron otros ejes centrales. El Presidente ponderó el “accionar implacable” de la actual senadora Patricia Bullrich y la implementación del protocolo antipiquetes durante su paso por el Ministerio de Seguridad. Por otro lado, agradeció la “tarea ciclópea” de Federico Sturzenegger, asegurando que detrás de cada una de las 14 mil desregulaciones efectuadas existía un “curro” o un “tongo” que beneficiaba a sectores corporativos en detrimento de los ciudadanos.
Uno de los momentos más polémicos se dio al abordar la reforma educativa. En medio de un nuevo cruce con la oposición, Milei lanzó una frase que rápidamente se viralizó: “Kukas, me encanta domarlos y verlos llorar”. Tras el exabrupto, criticó el modelo educativo anterior, acusándolo de “lavarles la cabeza a los chicos”, y defendió la transformación de la currícula hacia un sistema basado en competencias y la evaluación constante.
Nuevo objetivo
El mandatario también apuntó contra lo que denomina el “capitalismo de amigos”, mencionando con nombre y apellido a figuras como Paolo Rocca y empresas como Fate. Cuestionó los sobrecostos en insumos básicos como el acero y los neumáticos, denunciando que ciertos empresarios “prebendarios” han comprado privilegios a políticos corruptos para evitar la competencia, afectando el bolsillo de todos los argentinos.
Vínculo quebrado: frío saludo de Milei a Villarruel al arribar al Congreso de la Nación
En la llegada del presidente Javier Milei al Congreso para encabezar la apertura de las Sesiones Ordinarias, la transmisión oficial omitió mostrar el saludo con la titular del Senado, Victoria Villarruel. Sin embargo, ambos mantuvieron las formas y el jefe de Estado saludó fríamente a quien fue su compañera de fórmula. Se trató del primer encuentro entre ambos tras meses de distancias y diferencias políticas. Tras subir las escalinatas de ingreso al Congreso, Milei saludó a los granaderos que los recibieron y extendió fríamente la mano al ver a Villarruel. Su expresión cambió rotundamente cuando se dirigió a Menem, a quien saludó con un abrazo.
Repudio a la guerra: la izquierda se manifestó con carteles en el recinto
Los legisladores del Frente de Izquierda y de Trabajadores Unidad (Myriam Bregman, Néstor Pitrola, Nicolás del Caño y Romina Del Pla) no pasaron desapercibidos en la Asamblea Legislativa. Además de refutar distintos fragmentos del discurso presidencial, los representantes de la Cámara baja colocaron carteles en sus escaños para pronunciarse en contra del conflicto bélico en Medio Oriente y el rumbo económico adoptado por la administración libertaria. “No a la guerra con Irán”; “Milei, gatito mimoso de Trump”; “No al cierre de Fate”, decían sus carteles.
Recinto con ausencias: la oposición registró una presencia dispar para escuchar el discurso de Milei
A diferencia de años anteriores, el recinto del Congreso Nacional no estuvo colmado. Más allá de que funcionarios y seguidores de La Libertad Avanza se hicieron presentes, muchas bancas del sector Unión por la Patria estuvieron vacías. Los senadores del bloque opositor no asistieron y solo algunos diputados se sentaron en sus bancas. Los tres jueces de la Corte Suprema asistieron, al igual que algunos gobernadores como: Martín Llaryora (Córdoba), Claudio Poggi (San Luis); Elías Suárez (Santiago del Estero); Maximiliano Pullaro (Santa Fe); Alfredo Cornejo (Mendoza); Leandro Zdero (Chaco); Juan Pablo Valdés (Corrientes) y Jorge Macri (CABA).