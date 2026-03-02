Milei, en la asamblea legislativa: más reformas y choque total con el kirchnerismo

Vínculo quebrado: frío saludo de Milei a Villarruel al arribar al Congreso de la Nación

En la llegada del presidente Javier Milei al Congreso para encabezar la apertura de las Sesiones Ordinarias, la transmisión oficial omitió mostrar el saludo con la titular del Senado, Victoria Villarruel. Sin embargo, ambos mantuvieron las formas y el jefe de Estado saludó fríamente a quien fue su compañera de fórmula. Se trató del primer encuentro entre ambos tras meses de distancias y diferencias políticas. Tras subir las escalinatas de ingreso al Congreso, Milei saludó a los granaderos que los recibieron y extendió fríamente la mano al ver a Villarruel. Su expresión cambió rotundamente cuando se dirigió a Menem, a quien saludó con un abrazo.