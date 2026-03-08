Milei habló de la AFA, criticó al kirchnerismo y defendió la llegada de Mahiques a Justicia

El presidente Javier Milei respaldó la designación de Juan Bautista Mahiques como nuevo ministro de Justicia y rechazó las versiones que vinculan su llegada con un supuesto intento de beneficiar a dirigentes de la Asociación del Fútbol Argentino.
“Es falso que Mahiques tenga vínculos con la AFA. Es falso que vaya a salvar a Claudio Tapia o a Pablo Toviggino. Si son culpables, que paguen”, afirmó el mandatario durante una entrevista emitida por LN+.
Las declaraciones se producen tras la salida del extitular de la Inspección General de Justicia (IGJ), Daniel Vítolo, quien había impulsado iniciativas de control sobre la conducción de la entidad del fútbol argentino.
La defensa de Milei a su nuevo ministro
El jefe de Estado destacó la trayectoria de Mahiques, exfiscal general de la Ciudad de Buenos Aires, y sostuvo que su nombramiento responde a su experiencia en el ámbito judicial.
“Es una persona con mucha experiencia. Tiene mucho trabajo en la función pública dentro de la Justicia”, afirmó Milei.
Según explicó, su intención es avanzar hacia una mayor eficiencia institucional dentro del sistema judicial. “Lo elegí porque sabe cómo funciona el sistema. Necesito que un ministro resuelva problemas, no que venga a aprender”, sostuvo.
El funcionario designado también rechazó las versiones sobre un supuesto intento de interferir en investigaciones vinculadas a la dirigencia del fútbol.
“No tengo interés ni facultades para salvar a la AFA ni a nadie”, aseguró.
Mahiques es hijo del camarista de la Cámara de Casación Federal Carlos Mahiques. Recientemente se había apartado de una causa vinculada a una propiedad en Pilar atribuida a Toviggino luego de que trascendiera que el magistrado había celebrado allí un cumpleaños el año pasado.
“Como toda persona pública, sufre operaciones”, sostuvo Milei.
Vacantes en la Justicia Federal
Durante la entrevista, el Presidente también se refirió a las vacantes existentes en la Justicia Federal y reconoció que se trata de un tema pendiente para el Gobierno.
“Es un tema que hay que resolver”, señaló.
Explicó que aquellas designaciones que requieran mayoría simple podrían avanzar en el corto plazo, siempre con el objetivo —según dijo— de elegir a “los mejores perfiles”.
Críticas al kirchnerismo y defensa de su estilo
En otro tramo de la entrevista, Milei defendió el tono confrontativo que mantuvo durante la apertura de sesiones ordinarias del Congreso y volvió a cargar contra el kirchnerismo.
“Le di una domada a los kukas en el Congreso. No estuvo planificada mi reacción. Yo no empecé con las agresiones”, afirmó.
También se diferenció del expresidente Mauricio Macri al referirse a su estilo político. “Él tiene el manual de las formas. Yo tengo un perfil más gladiador. Al kirchnerismo no le regalo un milímetro”, sostuvo.
Cuestionamientos a empresarios
El mandatario también apuntó contra algunos referentes del empresariado argentino, a quienes acusó de haber presionado a distintos gobiernos en busca de beneficios.
Entre ellos mencionó a Javier Madanes Quintanilla y Paolo Rocca, aunque aclaró que no se considera “antiempresario”.
En particular cuestionó prácticas vinculadas al grupo Techint, al señalar supuestos sobreprecios en la comercialización de acero durante gobiernos anteriores.
“El kirchnerismo negociaba la coima con los empresarios”, afirmó.
El caso Fate y los despidos
Consultado por la situación de la empresa de neumáticos Fate, el Presidente reconoció el impacto social de los despidos recientes.
“Entiendo el dolor enorme de aquellos 920 empleados que están perdiendo su trabajo. He estado desempleado y sé el sufrimiento que implica”, sostuvo.
Al mismo tiempo, señaló que la empresa atravesaba dificultades desde hace años y acusó a la firma de haber utilizado históricamente la amenaza de despidos para presionar a los gobiernos en busca de mayor protección comercial.
Inflación, economía y reelección
En materia económica, Milei reiteró su pronóstico de una fuerte desaceleración inflacionaria en los próximos meses.
“Pasado el primer trimestre, la inflación va a volver a caer. Entre junio y agosto la inflación va a empezar con cero”, aseguró.
El Presidente también descartó impulsar una reforma constitucional para habilitar reelecciones indefinidas. “Eso va a surgir si hago las cosas bien. No quiero reformar la Constitución”, afirmó.
Finalmente, proyectó su futuro una vez finalizada su etapa política: “En 2031 me voy a vivir al campo. No me ven más”.