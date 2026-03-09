Secciones
Trump evalúa “todas las opciones” para contener el precio del petróleo tras la ofensiva militar en Irán

La Casa Blanca afirmó que el presidente de Estados Unidos analiza medidas para evitar una escalada en los precios del crudo luego de los ataques en Irán. Washington ya había preparado un plan ante posibles turbulencias en el suministro energético mundial.

Hace 1 Hs

La Casa Blanca aseguró que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, evalúa “todas las opciones” disponibles para contener el aumento del precio del petróleo tras la escalada militar en Irán, que sacudió los mercados energéticos internacionales.

La subsecretaria de prensa de la Casa Blanca, Taylor Rogers, señaló que el gobierno estadounidense ya había elaborado con anticipación un plan para enfrentar posibles interrupciones en el suministro global de crudo.

Según explicó la funcionaria, la administración de Trump anticipaba que una ofensiva militar contra el régimen iraní podría generar volatilidad en los mercados energéticos y presiones inflacionarias en distintas economías.

“Hay una serie de opciones sobre la mesa para garantizar la estabilidad del suministro energético y proteger a los consumidores”, indicó Rogers durante una rueda de prensa.

El impacto del conflicto en los mercados energéticos

La tensión en Medio Oriente se intensificó luego de que Israel lanzara nuevos ataques a gran escala contra objetivos en Irán, incluyendo zonas de Teherán e Isfahán. En respuesta, el régimen iraní disparó misiles y drones contra Israel y contra instalaciones estratégicas en países del Golfo.

La escalada bélica provocó una reacción inmediata en los mercados internacionales. El petróleo de referencia Brent Crude Oil superó los 100 dólares por barril, mientras que las bolsas europeas abrieron en baja y el precio del gas natural en Europa llegó a subir hasta un 30%.

El temor de los inversores se centra en la posibilidad de interrupciones en el flujo de petróleo a través del Golfo Pérsico y del estrecho de Ormuz, una de las rutas marítimas más importantes para el comercio energético mundial.

El G7 analiza liberar reservas estratégicas

Frente al riesgo de una crisis energética global, los países del Grupo de los Siete (G7) convocaron a una reunión de emergencia para evaluar la liberación coordinada de reservas estratégicas de petróleo.

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, confirmó que los gobiernos analizan junto con la Agencia Internacional de la Energía la posibilidad de liberar hasta 400 millones de barriles para estabilizar los mercados.

La medida, que ya fue utilizada en crisis energéticas anteriores, busca compensar eventuales interrupciones en la producción o el transporte de crudo desde Medio Oriente.

Un escenario geopolítico cada vez más complejo

El conflicto también generó cambios en la cúpula política iraní. La Asamblea de Expertos designó como nuevo líder supremo al ayatolá Mojtaba Khamenei, hijo del histórico dirigente iraní Ali Khamenei, fallecido en los primeros bombardeos.

La decisión fue respaldada de inmediato por el presidente ruso, Vladimir Putin, quien prometió apoyo “inquebrantable” al nuevo líder de la República Islámica.

Mientras tanto, Estados Unidos y sus aliados continúan evaluando la evolución del conflicto y sus efectos sobre la seguridad energética global, un factor clave para la estabilidad económica en los próximos meses.

