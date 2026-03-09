Becas Manuel Belgrano 2026: qué cambia con el nuevo reglamento aprobado

La decisión fue publicada a través de la Resolución 114/2026 de la Secretaría de Educación del Ministerio de Capital Humano. Aunque ya se aprobó el nuevo marco normativo, todavía no abrieron las inscripciones para esta beca y se espera que en las próximas semanas se informen fechas y condiciones específicas de la convocatoria 2026.