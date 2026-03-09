Secciones
Becas Manuel Belgrano 2026: qué cambia con el nuevo reglamento aprobado

La Secretaría de Educación aprobó el nuevo reglamento de las becas: redefinió requisitos y controles, pero aún no habilitó la inscripción para los estudiantes interesados.

BECAS. El beneficio apunta a estudiantes universitarios de bajos ingresos que cursan carreras estratégicas en universidades públicas. BECAS. El beneficio apunta a estudiantes universitarios de bajos ingresos que cursan carreras estratégicas en universidades públicas. / GOOGLE
Hace 2 Hs

El Gobierno nacional oficializó el nuevo reglamento de las Becas Manuel Belgrano 2026 y habrá cambios que impactarán en miles de estudiantes universitarios de todo el país. La medida actualiza las reglas del programa que funciona desde 2021 y fija criterios más precisos para el acceso, la permanencia y el control del beneficio.

La decisión fue publicada a través de la Resolución 114/2026 de la Secretaría de Educación del Ministerio de Capital Humano. Aunque ya se aprobó el nuevo marco normativo, todavía no abrieron las inscripciones para esta beca y se espera que en las próximas semanas se informen fechas y condiciones específicas de la convocatoria 2026.

Un reglamento nuevo para una beca estratégica

La Secretaría de Educación, dependiente del Ministerio de Capital Humano, oficializó el Reglamento General del Programa Nacional de Becas Estratégicas Manuel Belgrano. La medida fue firmada por el secretario de Educación, Carlos Torrendell.

El objetivo es consolidar un esquema permanente de funcionamiento y fortalecer los criterios de equidad. El programa está orientado a jóvenes de sectores vulnerables que estudian carreras consideradas prioritarias para el desarrollo económico, productivo y científico del país.

Según el anexo oficial, la meta central es contribuir a la igualdad de oportunidades en el acceso, avance y egreso del nivel superior. Para eso, se otorga un estipendio mensual a estudiantes de hogares de bajos ingresos.

Además, el reglamento fija metas vinculadas con la formación de profesionales en áreas estratégicas, la inclusión educativa y la vinculación con el mundo del trabajo.

Quiénes pueden acceder

Las becas están dirigidas a estudiantes argentinos, nativos o naturalizados, de entre 17 y 30 años, que cursen carreras habilitadas en universidades públicas nacionales o provinciales.

Entre los requisitos principales se destacan:

- Ser alumno regular en una carrera incluida en la convocatoria.

- Que los ingresos del grupo familiar no superen seis salarios mínimos.

- Cumplir con un porcentaje mínimo de materias aprobadas para renovar el beneficio.

- Participar del proceso de “doble certificación” anual, que verifica el avance académico.

El reglamento también contempla la posibilidad de suspender temporalmente la beca por razones excepcionales, por un plazo máximo de seis meses.

Cómo será la evaluación y el pago

La evaluación combinará controles socioeconómicos y académicos. Para eso, habrá cruce de datos con la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) y participación de las universidades.

La información presentada por los postulantes tendrá carácter de declaración jurada. La adjudicación se realizará mediante actos administrativos específicos y los resultados se publicarán en los canales oficiales del programa.

El pago del beneficio se realizará mediante transferencia bancaria a una cuenta a nombre del estudiante, en cuotas y bajo las condiciones que establezca cada convocatoria anual.

Qué se define en cada convocatoria

Si bien el reglamento general ya está aprobado, cada convocatoria anual definirá puntos clave:

- Cantidad de becas disponibles.

- Carreras estratégicas habilitadas.

- Monto mensual del estipendio.

- Calendario de inscripción y evaluación.

- Todo dependerá de la disponibilidad presupuestaria del año en curso.

Por ahora, desde la Secretaría de Educación no confirmaron la fecha de apertura de inscripciones 2026. Por eso, quienes estén interesados deberán seguir atentos a los canales oficiales para no perder el inicio del proceso.

Temas ArgentinaJóvenesMinisterio de Capital HumanoBecas universitarias
