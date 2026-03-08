Netanyahu: Israel domina el espacio aéreo de Teherán

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, aseguró este sábado que su país tiene control “casi total” del espacio aéreo sobre la capital de Irán y prometió la continuidad de los ataques. En un corto discurso transmitido por televisión, Netanyahu dijo que Israel mantendrá sus operaciones de ataque contra Irán “con toda” su fuerza. “Tenemos un plan metódico para erradicar el régimen iraní y alcanzar muchos otros objetivos”, aseguró. “Gracias a nuestros valientes pilotos y a los pilotos estadounidenses, hemos obtenido el control casi total del espacio aéreo sobre Teherán”, agregó.