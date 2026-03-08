Netanyahu: Israel domina el espacio aéreo de Teherán

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, aseguró este sábado que su país tiene control “casi total” del espacio aéreo sobre la capital de Irán y prometió la continuidad de los ataques. En un corto discurso transmitido por televisión, Netanyahu dijo que Israel mantendrá sus operaciones de ataque contra Irán “con toda” su fuerza. “Tenemos un plan metódico para erradicar el régimen iraní y alcanzar muchos otros objetivos”, aseguró. “Gracias a nuestros valientes pilotos y a los pilotos estadounidenses, hemos obtenido el control casi total del espacio aéreo sobre Teherán”, agregó.
En la jornada, Israel anunció que desde el inicio de la guerra, el pasado sábado, ya lanzó unos 3.400 ataques contra posiciones en Irán. El portavoz militar, el general de brigada Effie Defrin, señaló que se habían lanzado aproximadamente 7.500 municiones contra objetivos en Irán durante la operación. Por separado, el ejército de Israel informó el sábado por la noche que había comenzado una nueva “ola de ataques” en la capital iraní.
La guerra entre la coalición liderada por Estados Unidos e Israel contra Irán alcanzó un nuevo punto de inflexión. Netanyahu, aseguró que sus fuerzas lograron una supremacía aérea prácticamente absoluta sobre territorio iraní.
La ofensiva, ejecutada por unos 80 cazas israelíes, se centró en la infraestructura crítica de Teherán. Según reportes militares, el ataque logró destruir el búnker subterráneo del fallecido líder Alí Khamenei. Simultáneamente, se reportaron incendios de gran magnitud en el Aeropuerto Internacional de Mehrabad. En respuesta, la Guardia Revolucionaria lanzó una serie de misiles hacia el centro de Tel Aviv, intensificando una escalada que ya sacude los mercados globales.
En el plano político, Donald Trump cerró cualquier puerta a la diplomacia. A través de su plataforma *Truth Social*, el presidente estadounidense fue tajante: “No habrá ningún acuerdo con Irán salvo la rendición incondicional”. (AFP)