Rechazaron el juicio abreviado contra Virginia Mercado: “No puede admitir un delito pero decir que no se acuerda de lo que hizo”

A veinte años del crimen de Paulina Lebbos, y a dos días de que comience el debate por el crimen, una de las causas derivadas de aquel expediente tuvo un giro inesperado en los tribunales tucumanos. El juez Patricio Agustín Prado resolvió rechazar el acuerdo de juicio abreviado que habían presentado la fiscalía y la defensa de Virginia Nazarena Mercado, imputada por encubrimiento. En una resolución extensa, el magistrado consideró que no se cumplían los requisitos legales para aplicar ese mecanismo procesal y ordenó que el caso continúe su trámite ordinario. “El juicio penal abreviado (…) será procedente bajo las siguientes reglas: que el imputado reconozca, circunstanciada y llanamente su culpabilidad en el hecho que se le atribuye”, recordó el juez al fundamentar su decisión. Y agregó que a pesar de que Mercado sí había admitido ser culpable del delito, a la hora de indicar qué había hecho para cometer el ilícito, dijo no recordar nada de lo sucedido.