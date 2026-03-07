La caña y las exportaciones cerraron el 2025 con un buen balance y perspectivas a futuro

Estamos finalizando la Zafra 2025 con una muy buena perspectiva. Hasta ahora, se viene cumpliendo de manera satisfactoria el plan de bioetanol, con entregas por arriba de los cupos que están establecidos, lo que es una buena noticia, por los más de 600.000 metros cúbicos producidos. Con respecto a las exportaciones, a la fecha Tucumán superó las 550.000 toneladas y se espera que superemos las 600.000 hasta el mes de abril, según declaró Jorge Etchandy, gerente del Instituto de Promoción de Azúcar y Alcohol de Tucumán (Ipaat). Etchandy estuvo acompañado por el director Bernabé Alzabé y miembros del equipo técnico del Instituto para informar respeto de la zafra 2025 y cómo comenzaría la zafra 2026.
Etchandy afirmó que los objetivos planteados para el período 2025 siguieron en el orden de las expectativas. “Lo demuestra lo que sucede con el mercado interno en la cual se logró en estos últimos tres meses que el precio repunte”, remarcó. Además, indicó que se espera que el precio funcione como base para el período 2026, sobre todo para los productores cañeros que aún no pudieron aprovechar esos indicadores beneficiosos. Estos datos pueden observarse en los gráficos.
Por otro lado, Alzabe dijo que el período lluvioso y de buena temperatura estaba dando un crecimiento interesante de nuestro cañaveral, con lo cual se debería pensar en un buen año azucarero 2026/27. Pero hay que advertir, estamos muy temprano para definir con seguridad nuestra producción para abril mayo 2026, especialmente ahora que las lluvias han comenzado a provocar inundaciones y caída del cañaveral por fuertes vientos. Lo que sí podemos anticipar, de acuerdo a los informes de la Eeaoc es que la superficie cañera se ha mantenido en valores similares a la zafra 2025/26 y eso es hablar de unas 302.000 has aproximadamente.
Los integrantes del Ipaat también indicaron que en pocos meses comenzará la molienda de la caña de azúcar, los cultivos crecen y las actividades se mantienen activas. Aunque los trapiches permanecen en silencio, la producción de alcohol y la exportación de azúcar hacia los mercados internacionales continúan con resultados alentadores. A través del tiempo se demostró con hechos que la organización y la anticipación de acciones en el sector de esta industria generaron resultados positivos para todo el sector.
En ese marco, los complejos sucroalcoholeros y los cañeros se preparan para iniciar la próxima zafra, acompañados por el trabajo conjunto del gobierno provincial, el Ipaat y otras instituciones, que han permitido consolidar y promocionar la actividad, buscando un crecimiento sostenido.
En el informe que presentó el Ipaat se destaca la información sobre la campaña de alcohol 2025/2026, en la que se muestra que en los ingenios de la región continúa el proceso de destilación de alcohol.
En esta etapa, las plantas utilizan melaza y azúcares obtenidos en la molienda de 2025 para la producción de alcohol hidratado. Las plantas que se encuentran en proceso de “destilación” (alcohol hidratado) son Ledesma (Jujuy), y Concepción y Leales (Tucumán). Las plantas con “deshidratadoras” (bioetanol) que continúan en actividad son Ledesma (Jujuy), La Florida, Concepción y Leales (Tucumán)
En conjunto, estas destilerías informaron al Ipaat que, al 2 de marzo, se produjo un total de 597.176.916 litros de alcohol hidratado.
Del total de esta producción, se deshidrataron 461.185.085 litros para la mezcla con naftas (alcohol anhidro o bioetanol), volumen que refleja un récord de producción hasta la fecha.
La proyección para la producción de alcohol hidratado en la campaña 2025/2026 indica que se podrían superar los 610.000 m³, una cifra récord que consolidaría al sector como motor energético de la región.