La caña y las exportaciones cerraron el 2025 con un buen balance y perspectivas a futuro

Estamos finalizando la Zafra 2025 con una muy buena perspectiva. Hasta ahora, se viene cumpliendo de manera satisfactoria el plan de bioetanol, con entregas por arriba de los cupos que están establecidos, lo que es una buena noticia, por los más de 600.000 metros cúbicos producidos. Con respecto a las exportaciones, a la fecha Tucumán superó las 550.000 toneladas y se espera que superemos las 600.000 hasta el mes de abril, según declaró Jorge Etchandy, gerente del Instituto de Promoción de Azúcar y Alcohol de Tucumán (Ipaat). Etchandy estuvo acompañado por el director Bernabé Alzabé y miembros del equipo técnico del Instituto para informar respeto de la zafra 2025 y cómo comenzaría la zafra 2026.