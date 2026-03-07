Israel y Estados Unidos intensifican los ataques contra Irán y crece la tensión en Medio Oriente

“Irán, que está siendo derrotado, se ha disculpado y se ha rendido ante sus vecinos de Oriente Medio, y ha prometido que no volverá a dispararles. Esta promesa solo se hizo debido al implacable ataque de Estados Unidos e Israel. Buscaban apoderarse y gobernar Oriente Medio. Es la primera vez en miles de años que Irán pierde ante los países vecinos de Oriente Medio. Han dicho: ‘Gracias, presidente Trump’. Yo he respondido: ‘¡De nada!’. Irán ya no es el ‘matón de Oriente Medio’, sino ‘EL PERDEDOR DE ORIENTE MEDIO’, y lo seguirá siendo durante muchas décadas hasta que se rinda o, lo que es más probable, se derrumbe por completo. ¡Hoy Irán recibirá un duro golpe! Debido al mal comportamiento de Irán, se está considerando seriamente la destrucción total y la muerte segura de zonas y grupos de personas que hasta ahora no se habían tenido en cuenta como objetivos. ¡Gracias por su atención a este asunto! Presidente DONALD J. TRUMP”.