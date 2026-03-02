Irán asegura que bombardeó las oficinas de Netanyahu pero Israel lo niega

La tensión entre Irán e Israel sumó este lunes un nuevo capítulo tras el anuncio de los Guardianes de la Revolución iraníes sobre un supuesto ataque con misiles contra objetivos de alto perfil en territorio israelí. Según difundió la agencia Fars, el blanco habría sido la oficina del primer ministro Benjamin Netanyahu y la sede del comandante de la fuerza aérea.
“La oficina del primer ministro criminal del régimen sionista y la sede del comandante de la fuerza aérea del régimen fueron atacados”, indicó el ejército de la república islámica en un comunicado.
Sin embargo, desde Israel rechazaron de plano esa versión. La oficina de Netanyahu negó que su sede haya sido alcanzada y desmintió la información atribuida a medios iraníes. “Esto es completamente falso. Es solo propaganda de la Guardia Revolucionaria”, aseguró un portavoz, quien además confirmó que el primer ministro se encuentra en Israel.
El cruce de declaraciones se da en el marco de una escalada militar que ya lleva tres días de bombardeos sobre Irán y que, según reportes oficiales, dejó centenares de víctimas.