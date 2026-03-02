Secciones
Mundo

Irán asegura que bombardeó las oficinas de Netanyahu pero Israel lo niega

Los ataques se multiplican sobre diferentes puntos estratégicos militares y económicos en Medio Oriente.

TENSIÓN EN MEDIO ORIENTE. Netanyahu afirma que “hay indicios” de que el líder supremo de Irán murió en los ataques. TENSIÓN EN MEDIO ORIENTE. Netanyahu afirma que “hay indicios” de que el líder supremo de Irán murió en los ataques.
Hace 1 Hs

La tensión entre Irán e Israel sumó este lunes un nuevo capítulo tras el anuncio de los Guardianes de la Revolución iraníes sobre un supuesto ataque con misiles contra objetivos de alto perfil en territorio israelí. Según difundió la agencia Fars, el blanco habría sido la oficina del primer ministro Benjamin Netanyahu y la sede del comandante de la fuerza aérea.

“La oficina del primer ministro criminal del régimen sionista y la sede del comandante de la fuerza aérea del régimen fueron atacados”, indicó el ejército de la república islámica en un comunicado.

Sin embargo, desde Israel rechazaron de plano esa versión. La oficina de Netanyahu negó que su sede haya sido alcanzada y desmintió la información atribuida a medios iraníes. “Esto es completamente falso. Es solo propaganda de la Guardia Revolucionaria”, aseguró un portavoz, quien además confirmó que el primer ministro se encuentra en Israel.

El cruce de declaraciones se da en el marco de una escalada militar que ya lleva tres días de bombardeos sobre Irán y que, según reportes oficiales, dejó centenares de víctimas.

Temas IránIsraelBenjamin NetanyahuTel AvivTensión entre Israel e Irán
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Citi sostiene que la economía argentina es una de las más vulnerables ante la inestabilidad en Medio Oriente

Citi sostiene que la economía argentina es una de las más vulnerables ante la inestabilidad en Medio Oriente

Estados Unidos e Israel lanzaron un ataque a gran escala contra Irán

Estados Unidos e Israel lanzaron un ataque a gran escala contra Irán

Lo más popular
Milei, más Milei que nunca: el show de poder y los insultos eclipsaron los logros de la gestión
1

Milei, más Milei que nunca: el show de poder y los insultos eclipsaron los logros de la gestión

El gendarme Nahuel Gallo arribó esta madrugada a la Argentina, luego de haber estado 448 días preso en Venezuela
2

El gendarme Nahuel Gallo arribó esta madrugada a la Argentina, luego de haber estado 448 días preso en Venezuela

¿Chau verano? El pronóstico anuncia los últimos días calurosos en Tucumán
3

¿Chau verano? El pronóstico anuncia los últimos días calurosos en Tucumán

Varios Jaldos fueron a la asamblea
4

Varios Jaldos fueron a la asamblea

Asamblea legislativa: Chahla anunció más de 30 obras para la Capital
5

Asamblea legislativa: Chahla anunció más de 30 obras para la Capital

El gendarme Nahuel Gallo pudo tener el abrazo del reencuentro con su hijo de tres años
6

El gendarme Nahuel Gallo pudo tener el abrazo del reencuentro con su hijo de tres años

Más Noticias
Sube el petróleo y caen las bolsas después de los ataques de Estados Unidos contra Irán

Sube el petróleo y caen las bolsas después de los ataques de Estados Unidos contra Irán

El gendarme Nahuel Gallo pudo tener el abrazo del reencuentro con su hijo de tres años

El gendarme Nahuel Gallo pudo tener el abrazo del reencuentro con su hijo de tres años

Milei, más Milei que nunca: el show de poder y los insultos eclipsaron los logros de la gestión

Milei, más Milei que nunca: el show de poder y los insultos eclipsaron los logros de la gestión

¿Chau verano? El pronóstico anuncia los últimos días calurosos en Tucumán

¿Chau verano? El pronóstico anuncia los últimos días calurosos en Tucumán

El gendarme Nahuel Gallo arribó esta madrugada a la Argentina, luego de haber estado 448 días preso en Venezuela

El gendarme Nahuel Gallo arribó esta madrugada a la Argentina, luego de haber estado 448 días preso en Venezuela

Catalán y dirigentes de CREO oyeron el discurso de Milei desde el Congreso

Catalán y dirigentes de CREO oyeron el discurso de Milei desde el Congreso

Varios Jaldos fueron a la asamblea

Varios Jaldos fueron a la asamblea

Asamblea legislativa: Chahla anunció más de 30 obras para la Capital

Asamblea legislativa: Chahla anunció más de 30 obras para la Capital

Comentarios