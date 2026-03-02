Irán asegura que bombardeó las oficinas de Netanyahu pero Israel lo niega

La tensión entre Irán e Israel sumó este lunes un nuevo capítulo tras el anuncio de los Guardianes de la Revolución iraníes sobre un supuesto ataque con misiles contra objetivos de alto perfil en territorio israelí. Según difundió la agencia Fars, el blanco habría sido la oficina del primer ministro Benjamin Netanyahu y la sede del comandante de la fuerza aérea.