Secciones
Mundo

Israel asegura que bombardeó instalaciones de Hezbollah en el sur de Líbano

El vocero militar israelí, Avichay Adraee, instó a los habitantes del sur libanés a retirarse "de inmediato".

REACCIÓN. Las fuerzas israelíes respondieron a los supuestos ataques recibidos por el grupo terrorista. REACCIÓN. Las fuerzas israelíes respondieron a los supuestos ataques recibidos por el grupo terrorista. FOTO TOMADA DE BBC.COM
Hace 1 Hs

Israel anunció una nueva ofensiva militar contra objetivos vinculados a Hezbollah en Líbano, en el marco de la escalada regional que también involucra a Irán y en represalia a los ataques acontecidos en las últimas horas en Tel Aviv. Según informó el Ejército israelí, los ataques alcanzaron instalaciones subterráneas y posiciones estratégicas del grupo armado en territorio libanés, así como infraestructuras militares iraníes.

Las Fuerzas de Defensa de Israel señalaron además que, en el desarrollo de las operaciones, lograron derribar por primera vez un avión caza iraní. En paralelo, Teherán suspendió la ceremonia de despedida del líder supremo Alí Jamenei, en medio de la creciente tensión.

En un mensaje difundido en árabe, el vocero militar Avichay Adraee instó a los habitantes del sur del Líbano a retirarse "de inmediato" hacia el norte del río Litani. También advirtió que "deben evacuar sus hogares inmediatamente" y que "cualquiera que se encuentre cerca de miembros, instalaciones o armas de Hezbollah pone su vida en peligro".

Temas IránIsraelLíbanoTel AvivTensión entre Israel e IránHezbollah
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Citi sostiene que la economía argentina es una de las más vulnerables ante la inestabilidad en Medio Oriente

Citi sostiene que la economía argentina es una de las más vulnerables ante la inestabilidad en Medio Oriente

Israel bombardeó una instalación clave del programa nuclear iraní cerca de Teherán

Israel bombardeó una instalación clave del programa nuclear iraní cerca de Teherán

Irán asegura que bombardeó las oficinas de Netanyahu pero Israel lo niega

Irán asegura que bombardeó las oficinas de Netanyahu pero Israel lo niega

Conmoción en Irán: entre la masacre por los bombardeos y el júbilo por la caída de Khamenei

Conmoción en Irán: entre la masacre por los bombardeos y el júbilo por la caída de Khamenei

Dispar reacción en el mundo ante el ataque de Estados Unidos e Israel a Irán

Dispar reacción en el mundo ante el ataque de Estados Unidos e Israel a Irán

Lo más popular
Denunciaron a Leandro Díaz por una presunta agresión a la salida del estadio
1

Denunciaron a Leandro Díaz por una presunta agresión a la salida del estadio

La curiosa declaración de Ramiro González, el entrenador interino de Atlético Tucumán, luego del 0-3 contra Racing
2

La curiosa declaración de Ramiro González, el entrenador interino de Atlético Tucumán, luego del 0-3 contra Racing

Simuló ser abogado y estafó a una compañera de trabajo por $17 millones
3

Simuló ser abogado y estafó a una compañera de trabajo por $17 millones

En pocos días se pone en marcha el aeropuerto provisorio: cómo funcionará
4

En pocos días se pone en marcha el aeropuerto provisorio: cómo funcionará

Todos los establecimientos educativos de Tucumán tendrán más jornada escolar
5

Todos los establecimientos educativos de Tucumán tendrán más jornada escolar

El Emperador de 25 de Mayo y Chile: cómo fue la primera noche de Julio Falcioni en el Monumental
6

El "Emperador" de 25 de Mayo y Chile: cómo fue la primera noche de Julio Falcioni en el Monumental

Más Noticias
Simuló ser abogado y estafó a una compañera de trabajo por $17 millones

Simuló ser abogado y estafó a una compañera de trabajo por $17 millones

Denunciaron a Leandro Díaz por una presunta agresión a la salida del estadio

Denunciaron a Leandro Díaz por una presunta agresión a la salida del estadio

La curiosa declaración de Ramiro González, el entrenador interino de Atlético Tucumán, luego del 0-3 contra Racing

La curiosa declaración de Ramiro González, el entrenador interino de Atlético Tucumán, luego del 0-3 contra Racing

Guerra en Medio Oriente: empiezan las evacuaciones por avión

Guerra en Medio Oriente: empiezan las evacuaciones por avión

Guerra en Medio Oriente: argentinos atrapados en la zona de conflicto piden ayuda

Guerra en Medio Oriente: argentinos atrapados en la zona de conflicto piden ayuda

Tras el ataque a Teherán, Irán multiplica su ofensiva

Tras el ataque a Teherán, Irán multiplica su ofensiva

Todos los establecimientos educativos de Tucumán tendrán más jornada escolar

Todos los establecimientos educativos de Tucumán tendrán más jornada escolar

En pocos días se pone en marcha el aeropuerto provisorio: cómo funcionará

En pocos días se pone en marcha el aeropuerto provisorio: cómo funcionará

Comentarios