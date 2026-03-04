Israel asegura que bombardeó instalaciones de Hezbollah en el sur de Líbano

Israel anunció una nueva ofensiva militar contra objetivos vinculados a Hezbollah en Líbano, en el marco de la escalada regional que también involucra a Irán y en represalia a los ataques acontecidos en las últimas horas en Tel Aviv. Según informó el Ejército israelí, los ataques alcanzaron instalaciones subterráneas y posiciones estratégicas del grupo armado en territorio libanés, así como infraestructuras militares iraníes.