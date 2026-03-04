Conflicto en Medio Oriente: Irán eleva la presión y amenaza con atacar embajadas israelíes en todo el mundo

El detonante fue la muerte del líder supremo iraní, el ayatolá Alí Khamenei, en los primeros ataques del sábado sobre su complejo en el centro de Teherán. Junto a él fallecieron el ministro de Defensa, el comandante de la Guardia Revolucionaria y el secretario del Consejo de Seguridad Nacional, entre otros altos mandos, según confirmaron Israel y Washington. El presidente Donald Trump justificó la operación en “intereses centrales de seguridad nacional” y convocó al pueblo iraní a “tomar las riendas de su destino”.