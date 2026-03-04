Secciones
Conflicto en Medio Oriente: Irán eleva la presión y amenaza con atacar embajadas israelíes en todo el mundo

La advertencia, difundida por la agencia oficialista Tasnim, fue formulada en términos deliberadamente amplios: ningún país ni continente quedaría al margen de la represalia.

Hace 1 Hs

Las amenazas del régimen iraní escalaron este miércoles a un nuevo nivel en medio del conflicto abierto con Israel y Estados Unidos. El general Abolfazl Shekarchi, portavoz de las Fuerzas Armadas iraníes, advirtió que si Israel bombardea la embajada iraní en Líbano, Teherán considerará todas las representaciones diplomáticas israelíes en el mundo como objetivos militares y responderá con ataques directos. 

Shekarchi sostuvo que la República Islámica ha optado hasta ahora por la contención “por consideraciones internacionales y el respeto por las relaciones con países de todo el mundo”, aunque dejó claro que esa moderación tiene un límite. 

“La República Islámica de Irán no tiene ningún conflicto ni hostilidad con otros países”, señaló según Tasnim, pero añadió que Israel ha demostrado en múltiples ocasiones que “no reconoce límites ni fronteras para sus acciones”. Sus declaraciones combinan una advertencia directa a Tel Aviv con un mensaje implícito a los Estados que albergan embajadas israelíes: un eventual ataque iraní no iría dirigido contra ellos, sino contra el Estado hebreo.

La advertencia se produce en el quinto día de la ofensiva que Estados Unidos e Israel lanzaron el 28 de febrero contra objetivos militares, nucleares y de liderazgo en territorio iraní. La Media Luna Roja Iraní confirmó al menos 787 muertos hasta el martes, una cifra que la cadena CNN elevó a más de un millar. Según la agencia Agence France-Presse, los bombardeos alcanzaron más de 150 ciudades en al menos 24 de las 31 provincias del país.

El detonante fue la muerte del líder supremo iraní, el ayatolá Alí Khamenei, en los primeros ataques del sábado sobre su complejo en el centro de Teherán. Junto a él fallecieron el ministro de Defensa, el comandante de la Guardia Revolucionaria y el secretario del Consejo de Seguridad Nacional, entre otros altos mandos, según confirmaron Israel y Washington. El presidente Donald Trump justificó la operación en “intereses centrales de seguridad nacional” y convocó al pueblo iraní a “tomar las riendas de su destino”.

Irán respondió con misiles y drones contra Israel y contra bases estadounidenses en Jordania, Kuwait, Baréin, Qatar, Irak, Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos. El Estrecho de Ormuz -por donde circula aproximadamente una quinta parte del petróleo mundial- registró un tráfico casi nulo el lunes, de acuerdo con S&P Global Commodities at Sea, lo que generó efectos inmediatos en los precios internacionales del crudo. En paralelo, el frente libanés se activó cuando Hezbolá lanzó cohetes hacia el norte de Israel, provocando ataques aéreos israelíes sobre Beirut que dejaron 52 muertos.

La amenaza del portavoz iraní sobre las embajadas israelíes se inscribe en la doctrina de represalia simétrica aplicada durante el conflicto, pero introduce una dimensión inédita: por primera vez, Teherán alude de forma explícita a actuar contra instalaciones diplomáticas israelíes en cualquier parte del mundo. 

En un escenario en el que la comunidad internacional debate la legalidad de los ataques y la Unión Europea llama a la desescalada, la advertencia añade una variable de riesgo global a una guerra que, en apenas cinco días, ha alterado el equilibrio estratégico de Medio Oriente.

