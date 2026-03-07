Bitácora del conflicto en Medio Oriente: Irán lanzó anoche una nueva salva de drones y misiles contra Israel

- Mojtaba Jamenei, clérigo de 56 años, no es un jurisconsulto ni un político surgido de las urnas, pero tiene estrechos vínculos con el ala dura de la Guardia Revolucionaria. Algunos dan por sentado que ya fue elegido, bajo presión por la necesidad de un líder religioso en el país. Su padre, el ayatollah Alí Jamenei, fue asesinado en la ofensiva de Estados Unidos e Israel contra Irán. Mojtaba, de 56 años, nació el 8 de septiembre de 1969 en la ciudad de Moshad. Estudió Teología en Qom y se alistó en la Guardia Revolucionaria en 2009. Nunca ocupó cargos públicos y siempre evitó la exposición pública.