Bitácora del conflicto en Medio Oriente: Irán lanzó anoche una nueva salva de drones y misiles contra Israel

- Irán lanzó anoche una nueva salva de drones y misiles contra Israel y afirma que atacó un petrolero de Estados Unidos en el Golfo. Además, los Guardianes de la Revolución iraníes declararon haber disparado contra sistemas de radar estadounidenses en Emiratos Árabes Unidos, Jordania y Qatar. También atacaron una base aérea estadounidense en Emiratos, desde la cual se habría lanzado un ataque contra una escuela en Irán en el primer día del conflicto.
- El titular de Naciones Unidas, António Guterres, condenó los “ataques ilegales” en Medio Oriente y advirtió que la situación podría salirse de control, en una guerra regional que abarca a varios países: “Es hora de parar los combates y entablar negociaciones diplomáticas serias”.
- El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó que no buscará ningún acuerdo con Irán, del que solo espera una “rendición incondicional” para poner fin a la guerra.
- El precio del petróleo se disparó, impulsado por riesgos sobre el suministro de crudo en Medio Oriente. El barril de Brent, referencia internacional del petróleo, superó los 92 dólares, su nivel más alto desde 2023. Su equivalente estadounidense, el barril de West Texas Intermediate, llegó brevemente a 90,48 dólares, lo que supone un alza de más del 11%.
- Ya hay más de 300.000 los desplazados en el Líbano a raíz de los ataques aéreos y órdenes de evacuación por parte de Israel. El balance de la ofensiva israelí en Líbano desde el lunes asciende a 217 muertos y 798 heridos, anunció el Ministerio de Salud.
- El movimiento proiraní libanés Hezbollah pidió la evacuación de localidades israelíes situadas “a menos de cinco kilómetros” de la línea limítrofe.
- Filipinas, país pobre en petróleo, pasará a una semana laboral de cuatro días ante la previsible subida de los precios del combustible como consecuencia de la guerra con Irán, anunció el presidente Ferdinand Marcos.
- Reza Pahlavi, hijo del último shá de Irán, derrocado en 1979, condenó los ataques de Teherán contra sus vecinos y afirmó que en el futuro el país será un “verdadero socio” de los países de la región. Pahlavi, que se presenta como una alternativa en caso de que caiga la república islámica, sostiene además, que sea quien fuere el sucesor que el gobierno clerical elija será ilegítimo. “Cualquier intento de nombrar un sucesor para Jamenei está destinado al fracaso... carecerá de legitimidad y será considerado cómplice del sangriento historial de este régimen y sus líderes criminales”, afirmó Pahlavi.
- El único deportista que iba a representar a Irán en los Juegos Paralímpicos de invierno de Milán-Cortina se vio obligado a renunciar debido a la guerra en Medio Oriente, que le impide viajar a Italia, anunció ayer el Comité Paralímpico Internacional. “Es realmente decepcionante para el deporte mundial, y sobre todo para Aboulfazl Khatibi, que no pueda acudir en condiciones de seguridad a sus terceros Juegos Paralímpicos de invierno en Milán-Cortina 2026”, lamentó Andrew Parsons, presidente de la instancia, a unas horas del inicio de la ceremonia inaugural que tendrá lugar en Verona.
- Mojtaba Jamenei, clérigo de 56 años, no es un jurisconsulto ni un político surgido de las urnas, pero tiene estrechos vínculos con el ala dura de la Guardia Revolucionaria. Algunos dan por sentado que ya fue elegido, bajo presión por la necesidad de un líder religioso en el país. Su padre, el ayatollah Alí Jamenei, fue asesinado en la ofensiva de Estados Unidos e Israel contra Irán. Mojtaba, de 56 años, nació el 8 de septiembre de 1969 en la ciudad de Moshad. Estudió Teología en Qom y se alistó en la Guardia Revolucionaria en 2009. Nunca ocupó cargos públicos y siempre evitó la exposición pública.