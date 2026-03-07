Secciones
Las exportaciones de azúcar crecieron cerca de un 2% en 2025 respecto del año anterior

El azúcar del NOA consolida su presencia en los mercados más exigentes.

Las exportaciones argentinas de azúcar se realizan principalmente entre los meses de mayo y abril del año siguiente, siendo los meses de junio a noviembre el período en que se concentra la mayor parte de los embarques. Cabe destacar que estos envíos son constantes para abastecer de manera sostenida al mercado internacional.

La zafra comienza entre abril y mayo. En esta etapa, algunos ingenios inician la producción de azúcar orgánico y crudo, que es el primer tipo de azúcar en elaborarse con destino a la exportación. Mientras que los demás ingenios inician con la producción de otros tipos de azúcar.

Según la última actualización de los volúmenes de exportación de azúcar, en la región del NOA —que comprende Tucumán, Salta y Jujuy— desde el inicio de la zafra 2025 y hasta el 15 de febrero del presente año, se exportó un total de 524.367 toneladas de azúcar. La cifra representa un crecimiento respecto de igual período en 2024, cuando se habían despachado 514.734 toneladas, según puede verse en el gráfico.

Los principales destinos incluyen Estados Unidos, Chile, Uruguay, Canadá, Arabia Saudita, Reino Unido, Georgia y Paraguay, reflejo de la creciente diversificación de compradores y de la competitividad del azúcar argentino en distintos mercados internacionales.

La campaña exportadora continuará hasta el empalme del inicio de la próxima zafra 2026, respaldada por los compromisos programados de despachos en los próximos meses.

Desde el Gobierno de Tucumán y desde el Instituto de Promoción de Azúcar y Alcohol de Tucumán destacaron que la tendencia positiva podría mantenerse durante el primer trimestre de 2026, con expectativas de sostener buenos niveles de exportación.

