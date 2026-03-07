Las exportaciones de azúcar crecieron cerca de un 2% en 2025 respecto del año anterior

Según la última actualización de los volúmenes de exportación de azúcar, en la región del NOA —que comprende Tucumán, Salta y Jujuy— desde el inicio de la zafra 2025 y hasta el 15 de febrero del presente año, se exportó un total de 524.367 toneladas de azúcar. La cifra representa un crecimiento respecto de igual período en 2024, cuando se habían despachado 514.734 toneladas, según puede verse en el gráfico.