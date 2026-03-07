Secciones
Campaña gruesa 2026: en la zona núcleo comenzó la trilla de maíz temprano
Hace 7 Hs

Los cultivos de grano en el país continúan creciendo y desarrollándose dependiendo del lugar, fecha de siembra y condiciones ambientales que incidieron sobre ellos.

Según informa la Guía Estratégica para el Agro (GEA) de la Bolsa de Comercio de Rosario en su informe semanal, hay lotes de maíz temprano que ya fueron cosechados.

La cosecha de maíz temprano avanza en la región núcleo con un 10% del área y con resultados que muestran un promedio cercano a los 10.000 kg/ha, un nivel considerado satisfactorio y en línea con el promedio histórico regional de 9700 kg/ha.

Esto recién empieza si se analiza la situación e indica que la campaña de maíz temprano también evidencia marcadas diferencias productivas entre zonas. Mientras el oeste de la región núcleo supera los 10.500 kg/ha, en buena parte del este los rindes se ubican entre 7.000 kg/ha y 8.000 kg/ha, principalmente en áreas cercanas a Rosario y hacia el sur de la provincia de Santa Fe, donde la falta de agua afectó el desarrollo de los cultivos.

Los técnicos de la GEA también señalan que el mes de marzo comenzó con lluvias, pero aún persisten déficits hídricos en el sector este de la región, lo que explica parte de la brecha en los rendimientos.

Durante la última semana, las precipitaciones volvieron a mostrar una distribución muy irregular en diferentes localidades del oeste con lluvias que registraron entre 50 y 64 milímetros acumulados en los últimos siete días.

En contraste, en el este los registros fueron mucho menores. Localidades como Santa Teresa, Zavalla, Chovet, Rosario, Pergamino, Ramallo y Baradero registraron acumulados que fueron apenas de 22 a 2 milímetros.

Se suma en el área la ocurrencia de episodios meteorológicos violentos, con ráfagas intensas que provocaron caída de árboles y cortes de energía durante la tormenta del lunes por la noche.

El temor a nuevas tormentas intensas aceleró el ritmo de la cosecha en los últimos días, con productores trabajando en jornadas extendidas para adelantarse a los eventos climáticos pronosticados.


