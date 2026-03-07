Campaña gruesa 2026: en la zona núcleo comenzó la trilla de maíz temprano

Esto recién empieza si se analiza la situación e indica que la campaña de maíz temprano también evidencia marcadas diferencias productivas entre zonas. Mientras el oeste de la región núcleo supera los 10.500 kg/ha, en buena parte del este los rindes se ubican entre 7.000 kg/ha y 8.000 kg/ha, principalmente en áreas cercanas a Rosario y hacia el sur de la provincia de Santa Fe, donde la falta de agua afectó el desarrollo de los cultivos.