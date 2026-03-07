Ipaat, hacia el fortalecimiento de una planificación conjunta para la zafra 2026

Las autoridades del Ipaat, encabezadas por su vicepresidente Ricardo Véliz y los directores Bernabé Alzabé y Juan Carlos Mirande, junto al gerente Jorge Etchandy, destacaron la importancia de fortalecer la planificación conjunta entre el sector industrial y los productores cañeros. Se subrayó la necesidad de equilibrar el consumo interno, las exportaciones y la producción de alcohol, asegurando la sostenibilidad del sector en un contexto de variaciones de mercado.