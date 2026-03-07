Ipaat, hacia el fortalecimiento de una planificación conjunta para la zafra 2026

El Instituto de Promoción del Azúcar y Alcohol de Tucumán (Ipaat) reunió a representantes de los 14 ingenios de la provincia para trazar lineamientos estratégicos de cara al inicio de la próxima campaña. En el encuentro, realizado el 19 de febrero, se evaluó la situación productiva y comercial del complejo sucroalcoholero y se definieron compromisos para garantizar una campaña ordenada, con previsibilidad y coordinación institucional.
Las autoridades del Ipaat, encabezadas por su vicepresidente Ricardo Véliz y los directores Bernabé Alzabé y Juan Carlos Mirande, junto al gerente Jorge Etchandy, destacaron la importancia de fortalecer la planificación conjunta entre el sector industrial y los productores cañeros. Se subrayó la necesidad de equilibrar el consumo interno, las exportaciones y la producción de alcohol, asegurando la sostenibilidad del sector en un contexto de variaciones de mercado.
Entre los representantes empresariales participaron los ingenios Concepción y La Trinidad, Marapa, Famaillá, Bella Vista, La Corona, Grupo Los Balcanes, La Providencia, Ñuñorco, Santa Rosa, Leales y Santa Bárbara, entre otros establecimientos activos en la provincia.
En paralelo, autoridades del Ipaat se reunieron con representantes del Comité Regional de Productores Cañeros, con el objetivo de consolidar acuerdos que permitan afrontar la campaña con mayor previsibilidad. De este Comité forman parte las siguientes entidades: Centro de Agricultores Cañeros de Tucumán (Cactuc), Cañeros Unidos del Este (CUE), Unión Cañeros Independientes de Tucumán (Ucit), Cañeros del Sur y la Unión de Cañeros Independientes de Jujuy y Salta, quienes unánimemente avalaron la iniciativa de integración.
La articulación entre Gobierno Provincial, Ingenios y Productores Cañeros busca dar continuidad a los buenos resultados obtenidos en la zafra 2025, que dejó cifras históricas y marcó el fortalecimiento del sector.
Todas las reuniones y las acciones realizadas servirán para lograr los objetivos buscados para la zafra 2026, según lo manifestaron las autoridades del organismo tucumano, indicando que con ellos se pretende asegurar un equilibrio entre consumo interno y exportaciones de azúcar, optimizar la producción de alcohol y fortalecer la coordinación entre los ingenios para prever la demanda y posibles contingencias.
Para finalizar, la próxima zafra 2026 en la región NOA, se está proyectando y trabajando estratégica y coordinadamente para lograr una transición con beneficios para todos los sectores, sustentada en la experiencia del ciclo anterior y en un análisis detallado del mercado, asegurando eficiencia y productividad durante toda la temporada.