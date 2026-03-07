Conflicto en Medio Oriente: disponen tres vuelos para el regreso de argentinos en Dubai

DUBAI, Emiratos Árabes Unidos.- La empresa Emirates Airlines confirmó que dispondrá de tres vuelos para que los más de 600 argentinos varados en Emiratos Árabes Unidos puedan volver a la Argentina. Saldrán desde Dubai mañana, el lunes y el martes y tendrán como destino Buenos Aires, con escala en Río de Janeiro, Brasil.
Las gestiones con el gobierno árabe y la compañía aérea fueron encabezadas por la Cancillería, a cargo de Pablo Quirno, el secretario de Turismo y Ambiente, Daniel Scioli, y el embajador en Emiratos Árabes Unidos, Jorge Arambarri.
Cada vuelo podrá transportar entre 354 y 360 personas, dependiendo del avión, informó la aerolínea, en una publicación del diario “La Nación”.
La decisión se tomó luego de que turistas argentinos que se encontraban en el país manifestaran problemas para volver al país debido a las restricciones de las operaciones aéreas producto de la guerra en Medio Oriente.
Desde que, hace siete días, Estados Unidos e Israel atacaron a Irán, la mayoría de las aerolíneas cancelaron sus operaciones y el espacio aéreo quedó vacío. El aeropuerto de Dubai está funcionando al 20% de capacidad.
La parálisis de los aeropuertos, la mayor desde la pandemia, afecta toda la zona: Israel, Dubai, Qatar, Abu Dhabi y el Líbano se volvieron inaccesibles.
Cerca de 18.000 vuelos con llegada y salida de Medio Oriente se cancelaron desde el inicio del conflicto, según la firma de analistas de aviación Cirium.
Quejas y pedidos a la AFA
Ayer se conoció que, después de varios días de recibir respuestas insatisfactorias desde las distintas embajadas y desde el Ministerio de Relaciones Exteriores a cargo de Quirno, argentinos varados en Medio Oriente pusieron en manos del titular de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) Claudio “Chiqui” Tapia la posibilidad de regreso al país.
Con el reciente ejemplo del gendarme Nahuel Gallo, que tras 448 días detenido en Venezuela fue rescatado y traído al país por un avión rentado por el presidente de la AFA,
En la carta piden ayuda porque “se agotaron todos los caminos diplomáticos” y Tapia “puede tener un montón de contactos acá, que nos pueden ayudar”, precisó Virginia Luca, una argentina que se encuentra junto a su esposo en la ciudad de Sharjah desde el 28 de febrero. Su vuelo de regreso se suspendió cuando comenzaron los bombardeos.
Ante ello, y por las dificultades que expresaron los argentinos, el canciller Quirno y el secretario de Turismo y Ambiente realizaron gestiones con el embajador argentino en Emiratos Árabes y con autoridades de la empresa Emirates Airlines.
Ayer, Arambarri se desplazó desde Abu Dhabi hasta Dubai para encontrarse con los argentinos varados.
Según difundió la empresa, el primer vuelo será el 8 de marzo, en un Boeing 777-300ER. Ese mismo avión volverá hacia Dubai el lunes 9 para traer a una segunda tanda de pasajeros. Se desconoce si la aeronave hará lo mismo para el vuelo del 10.
Quirno detalló hace días que alrededor de 600 ciudadanos argentins están varados en diferentes países afectados por el conflicto. “Hay 170 que están en Israel y 350 en Dubai”, dijo.
Dubai, un país con una gran cantidad de extranjeros, entre turistas y residentes, tiene 150.000 varados de todo el mundo.
No es la primera vez en tiempos recientes que la Argentina debe activar protocolos para repatriar a sus ciudadanos varados en Medio Oriente. En 2025, durante la “guerra de los 12 días”, el gobierno nacional consiguió la evacuación de 250 argentinos no residentes de Israel.
Actualmente, tras el nuevo caos generado por los ataques de Estados Unidos e Israel a Irán, la ministra de Transportes del Estado de Israel, Miri Regev, presentó un plan para reabrir el espacio aéreo del país.
A siete días del inicio de la escalada bélica en Medio Oriente, ya son más de 630 los argentinos que pidieron escapar de la zona de conflicto a través de diversos canales consulares, según detallaron desde Cancillería.
En las últimas horas, las diferentes embajadas argentinas en Medio Oriente actualizaron las notificaciones en medio del conflicto bélico, sobre todo en relación a diversas rutas terrestres hacia países que cuenten todavía con vuelos regulares.
El miércoles, Quirno explicó cómo es la asistencia diplomática. “Nos estamos ocupando desde el consulado y la embajada en posicionarnos en los diferentes vuelos. El espacio aéreo está cerrado y se abre esporádicamente. El lunes estuvieron cerrados el 99% de los vuelos; el martes, un 98%; y hoy (por el miércoles) se abrió un 68%, con lo que los espacios son limitados. Recomendamos esperar en Dubái, porque estamos trabajando con las compañías aéreas que tienen vuelos de regreso”, afirmó.
La embajada recomendó a quienes no poseen ticket directo a la Argentina que se trasladen a Omán o Arabia Saudita por sus propios medios. Las autoridades locales, en cambio, ordenaron que nadie se mueva.