Guerra en Medio Oriente: la vida entre escasez, miedo y protestas

En período de Ramadán, la gente suele pasar las noches en el café o paseando por la ciudad. Y como el Año Nuevo iraní (Nowruz) se acerca en dos semanas, la ciudad está en efervescencia. A pesar del caos, las tiendas no cierran. El verdadero problema es el dinero. Los bancos ya no distribuyen efectivo y muchas tarjetas bancarias están bloqueadas. “Así que tomé una decisión simple: para quienes no pueden pagar su café, se lo ofrezco gratis. En estos momentos la solidaridad es lo único que la guerra no puede destruir”, afirma Reza.