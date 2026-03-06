A causa de la guerra, Medio Oriente padece la peor crisis aérea desde la pandemia

Este “apagón” aéreo no solo afecta la geopolítica, sino que tiene rostros e historias. El 1 de marzo, centenares de miles de personas que habían viajado por razones personales -una luna de miel o vacaciones en la lujosa Dubai, una conexión hacia Asia o la visita a familiares en Israel- o de negocios en la poderosa Qatar, descubrieron que estaban atrapadas en el centro de una guerra.