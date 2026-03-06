A causa de la guerra, Medio Oriente padece la peor crisis aérea desde la pandemia

Lo que comenzó como una operación militar focalizada en Irán ha mutado en una crisis de escala planetaria. El mapa de navegación aérea de los primeros días de marzo de 2026 muestra una imagen desoladora: un hueco sobre el espacio aéreo de los Emiratos Árabes Unidos (EAU), Qatar, Israel e Irak.
Este “apagón” aéreo no solo afecta la geopolítica, sino que tiene rostros e historias. El 1 de marzo, centenares de miles de personas que habían viajado por razones personales -una luna de miel o vacaciones en la lujosa Dubai, una conexión hacia Asia o la visita a familiares en Israel- o de negocios en la poderosa Qatar, descubrieron que estaban atrapadas en el centro de una guerra.
En los días posteriores, lo que se vio es uno de los mayores colapsos de aviación civil desde las cuarentenas a causa de covid-19: más de 23.000 vuelos cancelados, los principales hubs del mundo cerrados o severamente restringidos, y una marea humana buscando, desesperadamente, escapar de una región en llamas.
La paralización de los hubs de Dubái, Doha y Tel Aviv tras la escalada bélica ha generado un limbo para miles de pasajeros. Con más de 3.000 vuelos cancelados y el cierre de rutas clave, la conexión de Argentina también sufre su mayor golpe logístico desde la pandemia.
La consultora Cirium estima que se cancelaron 12.903 vuelos provenientes de todo el mundo hacia la región. Esta cifra representa la incidencia directa sobre el 40% de la actividad programada para el área del conflicto.
Aerolíneas como Iberia, Iberia Express, Air Europa, Qatar Airways, Etihad y Emirates anunciaron la suspensión temporal de vuelos hasta nuevo aviso. Los traslados fueron, en su mayoría, cancelados, pero también se modificaron y restringieron los despegues y arribos. La mayoría de las empresas involucradas no tienen datos exactos de la cantidad de pasajeros afectados.
La Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA), la principal asociación comercial de las aerolíneas del mundo, que representa a más de 360 aerolíneas (que cargan sobre sus alas el 85% del tráfico aéreo total), alertó sobre la gravedad de la situación.
El director general de la IATA, Willie Walsh, calificó lo que está ocurriendo como una “virtual paralización” de la aviación civil.
“Es fundamental que los estados respeten su obligación de mantener a los civiles y a la aviación civil libres de daños”, declaró Walsh, mientras las aerolíneas pasaban de gestionar retrasos a una fase de pura supervivencia.
La interrupción en los aeropuertos de Dubái, Abu Dabi y Doha es una estocada al sistema de interconexión de larga distancia (long-haul). Estas terminales funcionan como las arterias que conectan a Occidente con Asia y Oceanía. Al quedar inactivas, el flujo de millones de pasajeros se detuvo en seco, provocando una saturación inmediata en las pocas rutas alternativas que quedan en pie, explicó.
El impacto en Argentina
La crisis golpea también las pistas de los aeropuertos internacionales de Argentina. Emirates, la aerolínea que conecta Buenos Aires con el Golfo, canceló todas sus operaciones hacia Medio Oriente. La empresa limitó su servicio únicamente al tramo entre Buenos Aires y Río de Janeiro, dejando de cruzar el Atlántico hacia sus bases centrales.
Esta medida responde no solo al riesgo de misiles, sino a los daños físicos reportados en el Aeropuerto Internacional Zayed de Abu Dabi tras los recientes ataques iraníes. Esta cancelación cierra una de las puertas principales de retorno al país.
Planes de evacuación
Mientras las potencias activan sus protocolos, el clima es de máxima tensión. Desde Estados Unidos, el Secretario de Estado, Marco Rubio, instó a sus ciudadanos a extremar precauciones y utilizar el programa STEP para facilitar evacuaciones de emergencia.
Reino Unido y Australia han elevado sus niveles de alerta, y advertido sobre “graves interrupciones” en destinos como Qatar y los EAU.
Tailandia ya prepara vuelos militares para evacuar a más de 110.000 ciudadanos en la zona.
Para quienes siguen la situación desde Argentina, la preocupación radica en la volatilidad de los plazos. Aunque algunas aerolíneas fijaron fechas tentativas de reanudación para el 8 de marzo, expertos de la industria advierten que estos plazos son “altamente especulativos”.
Hoy, el regreso a casa no depende de un ticket aéreo, sino de la evolución táctica de un conflicto que, por ahora, no ofrece señales de tregua.
Emergencia e informes
Ante la escalada del conflicto y la cancelación de vuelos, Cancillería Argentina y embajadas en la región han habilitado canales para ciudadanos argentinos (incluidos residentes tucumanos) que necesiten asistencia, orientación o registro para futuros operativos de evacuación.
Cancillería Argentina (Buenos Aires) proporcionó el número de WhatsApp de Emergencias Consulares (+54-9-11-6271-7210) y el correo electrónico: asistenciaconsular@mrecic.gov.ar.
La embajada argentina en Israel puso un celular de guardia: (+972-52-597-8359) y el correo consultas_eisra@mrecic.gov.ar