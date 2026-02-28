Tensión en Medio Oriente: Israel ordenó el cierre de escuelas y suspendió la actividad parlamentaria

En medio de un escenario de creciente conflicto en Medio Oriente, el Gobierno israelí resolvieron suspender todas las clases en el país al menos hasta el lunes a las 20. La medida se adoptó tras el ataque conjunto de Israel y Estados Unidos, y luego de que durante la mañana se registraran lanzamientos de misiles balísticos iraníes contra el norte del territorio israelí.