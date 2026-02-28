Tensión en Medio Oriente: Israel ordenó el cierre de escuelas y suspendió la actividad parlamentaria

En medio de un escenario de creciente conflicto en Medio Oriente, el Gobierno israelí resolvieron suspender todas las clases en el país al menos hasta el lunes a las 20. La medida se adoptó tras el ataque conjunto de Israel y Estados Unidos, y luego de que durante la mañana se registraran lanzamientos de misiles balísticos iraníes contra el norte del territorio israelí.
El ministro de Educación, Yoav Kisch, confirmó la interrupción total de las actividades escolares y solicitó a la ciudadanía acatar estrictamente las disposiciones oficiales.
“Por favor, cumplir estrictamente todas las directrices y seguir las actualizaciones oficiales. Este es un momento crítico, y cada instrucción salva vidas”, expresó el funcionario.
Además, sostuvo que el sistema educativo “se ha preparado con antelación para escenarios de emergencia y guerra” y remarcó que las autoridades actuarán con responsabilidad de acuerdo con la evolución de los acontecimientos.
También se suspenden las actividades en la Knéset
En paralelo a la decisión adoptada en el ámbito educativo, el presidente de la Knéset, Amir Ohana, informó que quedarán canceladas todas las actividades parlamentarias previstas para mañana.
La suspensión incluye tanto las reuniones de comisión como la sesión plenaria programada, en una jornada atravesada por la intensificación de los ataques entre Irán e Israel y la participación directa de Estados Unidos en el conflicto.