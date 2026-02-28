Secciones
Mundo

Tensión en Medio Oriente: Israel ordenó el cierre de escuelas y suspendió la actividad parlamentaria

Tras el ataque en conjunto con Estados Unidos, las autoridades suspendieron las clases y las sesiones en la Knéset por razones de seguridad.

CRISIS EN MEDIO ORIENTE. Israel ordenó el cierre de escuelas y suspendió la actividad parlamentaria. CRISIS EN MEDIO ORIENTE. Israel ordenó el cierre de escuelas y suspendió la actividad parlamentaria. FOTO/EFE.
Hace 1 Hs

En medio de un escenario de creciente conflicto en Medio Oriente, el Gobierno israelí  resolvieron suspender todas las clases en el país al menos hasta el lunes a las 20. La medida se adoptó tras el ataque conjunto de Israel y Estados Unidos, y luego de que durante la mañana se registraran lanzamientos de misiles balísticos iraníes contra el norte del territorio israelí.

El ministro de Educación, Yoav Kisch, confirmó la interrupción total de las actividades escolares y solicitó a la ciudadanía acatar estrictamente las disposiciones oficiales.

“Por favor, cumplir estrictamente todas las directrices y seguir las actualizaciones oficiales. Este es un momento crítico, y cada instrucción salva vidas”, expresó el funcionario.

Además, sostuvo que el sistema educativo “se ha preparado con antelación para escenarios de emergencia y guerra” y remarcó que las autoridades actuarán con responsabilidad de acuerdo con la evolución de los acontecimientos.

También se suspenden las actividades en la Knéset

En paralelo a la decisión adoptada en el ámbito educativo, el presidente de la Knéset, Amir Ohana, informó que quedarán canceladas todas las actividades parlamentarias previstas para mañana.

La suspensión incluye tanto las reuniones de comisión como la sesión plenaria programada, en una jornada atravesada por la intensificación de los ataques entre Irán e Israel y la participación directa de Estados Unidos en el conflicto.

Temas Estados Unidos de AméricaIránIsrael
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Argentina elevó a nivel “alto” la seguridad nacional y reforzó fronteras tras los ataques a Irán

Argentina elevó a nivel “alto” la seguridad nacional y reforzó fronteras tras los ataques a Irán

Arde el Golfo: Irán lanzó una ofensiva masiva contra bases de EE.UU. en cuatro países

Arde el Golfo: Irán lanzó una ofensiva masiva contra bases de EE.UU. en cuatro países

Lo más popular
Las 10 claves de la nueva reforma laboral: indemnizaciones, período de prueba y vacaciones
1

Las 10 claves de la nueva reforma laboral: indemnizaciones, período de prueba y vacaciones

Caso Érika Álvarez: habría más personas involucradas en el crimen
2

Caso Érika Álvarez: habría más personas involucradas en el crimen

Punto por punto, qué cambia con la nueva ley que baja la edad de imputabilidad a los 14 años
3

Punto por punto, qué cambia con la nueva ley que baja la edad de imputabilidad a los 14 años

En la casa de Raúl Medina sueñan con adoptar al bebé que él rescató cerca de la ruta 302
4

En la casa de Raúl Medina sueñan con adoptar al bebé que él rescató cerca de la ruta 302

Las dudas sobre el apellido de un gran héroe tucumano
5

Las dudas sobre el apellido de un gran héroe tucumano

El Senado convirtió en ley la reforma laboral y el régimen penal juvenil
6

El Senado convirtió en ley la reforma laboral y el régimen penal juvenil

Más Noticias
Crisis en Medio Oriente: qué dijo Donald Trump tras los bombardeos contra Irán

Crisis en Medio Oriente: qué dijo Donald Trump tras los bombardeos contra Irán

Argentina elevó a nivel “alto” la seguridad nacional y reforzó fronteras tras los ataques a Irán

Argentina elevó a nivel “alto” la seguridad nacional y reforzó fronteras tras los ataques a Irán

El rostro de la teocracia: quién es Khamenei y por qué se convirtió en el blanco final de la ofensiva aliada

El rostro de la teocracia: quién es Khamenei y por qué se convirtió en el blanco final de la ofensiva aliada

Alerta mundial tras la ofensiva en Medio Oriente: EEUU e Israel bombardearon a Irán

Alerta mundial tras la ofensiva en Medio Oriente: EEUU e Israel bombardearon a Irán

Quién es quién en la crisis de Medio Oriente: los cinco líderes que definen el conflicto

Quién es quién en la crisis de Medio Oriente: los cinco líderes que definen el conflicto

Qatar frustró una ofensiva con misiles contra su territorio y cerró el espacio aéreo

Qatar frustró una ofensiva con misiles contra su territorio y cerró el espacio aéreo

Arde el Golfo: Irán lanzó una ofensiva masiva contra bases de EE.UU. en cuatro países

Arde el Golfo: Irán lanzó una ofensiva masiva contra bases de EE.UU. en cuatro países

Las 10 claves de la nueva reforma laboral: indemnizaciones, período de prueba y vacaciones

Las 10 claves de la nueva reforma laboral: indemnizaciones, período de prueba y vacaciones

Comentarios